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Świat

Porozumienie z Rosją korzystne finansowo dla Ukrainy? Tak ma przekonywać Donald Trump

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Donald Trump
Trump: Rosja jest w porządku wobec Ukrainy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
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Donald Trump przekonuje Ukrainę, że może skorzystać finansowo, jeśli zgodzi się na porozumienie w sprawie zakończenia wojny, nawet jeśli będzie ono na rosyjskich warunkach - podał "New York Times". Według gazety takie właśnie ma być przesłanie strony amerykańskiej na rozmowach w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim.

"Niechęć Trumpa wobec Zełenskiego nie jest niczym nowym. Nie jest też nowa jego skłonność do dawania kredytu zaufania Putinowi, czyli człowiekowi, wobec którego Trump wielokrotnie wyrażał szacunek, a nawet podziw" - napisał we wtorek "New York Times".

Dziennik zaznaczył, że nowością jest jednak teraz jego "większa determinacja, by wymusić na Zełenskim zawarcie porozumienia". Według "NYT" Trump przekonuje Ukrainę, że upieranie się przy zachowaniu kontroli nad okupowanymi częściami wschodnich obwodów kraju nie jest warte zachodu.

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Utrzymuje również, że Ukraina sama może na takim układzie skorzystać finansowo - jeśli tylko zrezygnuje ze sprzeciwu wobec porozumienia, nawet gdyby zostało ono skonstruowane w dużej mierze na warunkach Rosji.

Gazeta napisała, że takie właśnie ma być przesłanie strony amerykańskiej na wtorkowych rozmowach w Oslo z Zełenskim. USA reprezentuje tam wysłannik Trumpa Steve Witkoff. W spotkaniu zdalnie uczestniczy też zięć prezydenta Jared Kushner.

Po rozmowach Oslo. Przedstawiciele USA polecą do Petersburga

Następnego dnia Witkoff i Kushner mają polecieć na rozmowy z Putinem do Petersburga. Tam przedstawiciele Trumpa najpewniej podejmą kolejny krok, by pokazać korzyści płynące z zawierania porozumień z Putinem, doprowadzając do uwolnienia Amerykanina więzionego w Rosji - czytamy w dzienniku.

W poniedziałek Trump ujawnił, że rozmawia z Rosją o uwolnieniu zakładnika. Jak napisał wówczas "NYT", jedynym obywatelem amerykańskim, którego Departament Stanu USA uznaje za "bezprawnie przetrzymywanego" w Rosji, jest Stephen Hubbard. Został on zatrzymany w 2022 roku, a Rosja oskarżyła go o udział w walkach po stronie Ukrainy. Hubbard, który ma 74 lata, został skazany na ponad sześć lat kolonii karnej.

CZYTAJ TEŻ: Spotkanie Trumpa, Putina i Xi? Dziennikarka zwraca uwagę na zdjęcia w Białym Domu

Dziennik zaznaczył, że nadrzędnym celem zarówno Putina, jak i Trumpa jest normalizacja wzajemnych stosunków. Przypomniał, że Trump, Putin i przywódca Chin Xi Jinping mogą spotkać się w listopadzie w Chinach. Możliwe, że ich następne spotkanie odbędzie się w grudniu na Florydzie podczas szczytu G20.

Współpracownicy Trumpa utrzymują, że wojna między Rosją a Ukrainą znajduje się obecnie w "punkcie zwrotnym". Ich zdaniem teraz ruch należy do Zełenskiego, który - według nich - musi udowodnić Trumpowi, że jest gotów do zawarcia porozumienia z Rosjanami, nawet jeśli miałoby to oznaczać rezygnację z części terytorium.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAUkrainaRosjaWojna w UkrainieAdministracja Donalda TrumpaWładimir Putin
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