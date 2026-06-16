Świat Porozumienie z Iranem i "fake news". Trump o "głupkokratach" Oprac. Kamila Grenczyn |

Porozumienie USA z Iranem. Reporterka CNN Julia Benbrook o szczegółach Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

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"Iran zgodził się nigdy nie posiadać broni jądrowej! A historia o tym, że Stany Zjednoczone płacą Iranowi 300 milionów dolarów, to fake news, puszczony przez głupkokratów!!!" - napisał Donald Trump we wpisie na portalu Truth Social zamieszczonym po godzinie 1. czasu lokalnego we Francji, gdzie obecnie przebywa.

Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. Iran wielokrotnie wcześniej deklarował, że nie zamierza pozyskać broni jądrowej, choć deklaracje te nie były powszechnie uznawane przez Waszyngton za szczere.

Wpis Donalda Trumpa na platformie Truth Social Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Mówiąc o 300 milionach dolarów, Trump miał prawdopodobnie na myśli sprawę funduszu wartego do 300 miliardów dolarów, o którym mowa ma być we wstępnym porozumieniu z Iranem.

Jak powiedział we wtorek wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla CBS, fundusz ten - utworzony z inwestycji państw Zatoki Perskiej - miałby być "jedną z tego rodzaju rzeczy, do których [Iran - red.] mógłby mieć dostęp (...) pod warunkiem, że wywiąże się ze swojej części zobowiązania".

Miliardy dolarów dla Iranu. Negocjator o warunkach

Wcześniej podczas telefonicznego briefingu dla mediów, przedstawiciele administracji USA również mówili o możliwości pozyskania 300 miliardów dolarów przez Iran na odbudowę kraju pod warunkiem, że wprowadzi niezbędne zmiany, aby zyskać ich poparcie.

- Stanie się tak tylko wtedy, gdy staną się krajem atrakcyjnym do inwestycji, gdy staną się krajem, w którym naprawdę będzie można mieć pewność, że nie będzie natychmiastowych [sankcji - red.] za dążenie do posiadania broni jądrowej lub prowadzenie takich gier w ukryciu - wyjaśnił jeden z negocjatorów.

Jak zaznaczył Bloomberg, wielu ekspertów wątpi, by firmy lub państwa z Zatoki Perskiej chciały inwestować tak duże sumy w Iranie. 300 miliardów dolarów to równowartość całego irańskiego PKB. Mimo to pomysł już spotkał się z krytyką części polityków, w tym wpływowego senatora Lindseya Grahama, antyirańskiego jastrzębia.

"Pomysł funduszu odbudowy o wartości 300 miliardów dolarów, biorąc pod uwagę, kto rządzi Iranem, wydaje się być nieprzyzwoity. Przypominałby on plan Marshalla dla Niemiec, w których naziści nadal byliby u władzy" - skomentował na platformie X.

I am very glad to hear from @POTUS that Iranian media reports about the so-called deal are fake because the deal as described by Iran would be awful. President Trump and our military deserve a lot of credit for making Iran the weakest they’ve been since 1979 through a combination… pic.twitter.com/g7Ip1GQc1K — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 12, 2026 Rozwiń

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