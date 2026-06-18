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Świat

Porozumienie USA-Iran. Co zawiera? Urzędnicy ujawnili treść

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Centrum Teheranu. Billboard z wizerunkami zmarłych irańskich przywódców ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego i ajatollaha Alego Chameneiego
Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem zostało podpisane
Źródło wideo: REUTERS
Źródło zdj. gł.: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił we Francji podpisanie wstępnego porozumienia z Iranem. Jego treść ujawnili urzędnicy Białego Domu. Co obejmuje?

Donald Trump podczas wizyty we Francji poinformował o podpisaniu wstępnego porozumienia z Iranem. - Właśnie to podpisałem - powiedział, opuszczając pałac w Wersalu około godziny 1 w nocy ze środy na czwartek i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz pierwszą damą Brigitte.

Donald Trump podpisuje wstępne porozumienie z Iranem w Wersalu, 17.06.2026
Donald Trump podpisuje wstępne porozumienie z Iranem w Wersalu, 17.06.2026
Źródło zdjęcia: Reuters

Jeden z amerykańskich urzędników zastrzegł, że choć dokument został podpisany, sam prezydent określił porozumienie jako "jeszcze nieostateczne". Urzędnik nazwał obecny etap "dżentelmeńską umową", od której każda ze stron może odstąpić aż do zawarcia wiążącego porozumienia końcowego.

14 punktów porozumienia z Iranem

W środę przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, zaangażowani w negocjacje z Iranem, punkt po punkcie odczytali tekst wstępnego porozumienia.. Oto, co w nim zawarto:

1. Stany Zjednoczone Ameryki oraz Islamska Republika Iranu, wraz ze swoimi sojusznikami w obecnej wojnie, podpisują niniejsze porozumienie, aby ogłosić natychmiastowe i trwałe zakończenie operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, i zobowiązują się odtąd nie wszczynać żadnej wojny ani operacji wojskowej przeciwko sobie nawzajem, powstrzymać się od groźby użycia siły lub jej użycia przeciwko sobie oraz zapewnić integralność terytorialną i suwerenność Libanu. Porozumienie końcowe potwierdzi trwałe zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie, oraz pozostałe postanowienia niniejszego paragrafu.

2. Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu zobowiązują się szanować wzajemnie swoją suwerenność i integralność terytorialną oraz powstrzymać się od ingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony.

3. Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu zobowiązują się do negocjowania i osiągnięcia porozumienia końcowego w terminie maksymalnie 60 dni, z możliwością przedłużenia za obopólną zgodą.

4. Natychmiast po podpisaniu niniejszego memorandum Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczną znoszenie blokady morskiej oraz wszelkich zakłóceń i przeszkód wobec Islamskiej Republiki Iranu i całkowicie zniosą blokadę morską w ciągu 30 dni. W tym okresie ruch statków będzie proporcjonalny do wielkości ruchu sprzed wojny, przywracanego przez Islamską Republikę Iranu. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się ponadto wycofać swoje siły z sąsiedztwa Islamskiej Republiki Iranu w ciągu 30 dni po zawarciu porozumienia końcowego.

5. Po podpisaniu niniejszego memorandum Islamska Republika Iranu, dokładając najlepszych starań, poczyni przygotowania do bezpiecznego przepływu statków handlowych bez opłat, wyłącznie przez 60 dni, z Zatoki Perskiej na Morze Omańskie i odwrotnie. Ruch statków handlowych rozpocznie się natychmiast, a z uwagi na konieczność usunięcia przeszkód technicznych i wojskowych oraz rozminowania przez Islamską Republikę Iranu zostanie przywrócony w ciągu 30 dni. Islamska Republika Iranu przeprowadzi dialog z Sułtanatem Omanu w celu określenia przyszłej administracji i usług morskich w cieśninie Ormuz, w porozumieniu z innymi państwami nadbrzeżnymi Zatoki Perskiej, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym i suwerennymi prawami państw nadbrzeżnych cieśniny Ormuz.

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6. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się, wraz z partnerami regionalnymi, opracować ostateczny, wzajemnie uzgodniony plan o wartości co najmniej 300 mld dolarów na odbudowę i rozwój gospodarczy Islamskiej Republiki Iranu. Mechanizm realizacji tego planu zostanie sfinalizowany jako część porozumienia końcowego w ciągu 60 dni. Wszelkie wymagane licencje, zwolnienia i zezwolenia niezbędne dla odpowiednich transakcji finansowych zostaną udzielone przez Stany Zjednoczone Ameryki.

7. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się znieść wszelkiego rodzaju sankcje wobec Islamskiej Republiki Iranu, w tym wynikające z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, rezolucji Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz wszystkie jednostronne sankcje USA, pierwotne i wtórne, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym jako część porozumienia końcowego. Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki uznają krytyczne znaczenie wspomnianej wyżej kwestii zniesienia sankcji i wyraziły zamiar niezwłocznego zajęcia się tymi kwestiami w negocjacjach w celu osiągnięcia wzajemnego porozumienia.

8. Islamska Republika Iranu potwierdza, że nie będzie pozyskiwać ani rozwijać broni jądrowej. Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu uzgodniły, że rozstrzygną kwestię losu zgromadzonego materiału wzbogaconego zgodnie z mechanizmem, który zostanie wzajemnie uzgodniony, w zgodzie z harmonogramem wskazanym w paragrafie 7, przy czym minimalną metodą będzie mieszanie wsteczne ("downblending", czyli mieszanie z uranem zubożonym - red.) na miejscu pod nadzorem MAEA. Obie strony uzgodniły także omówienie kwestii wzbogacania oraz innych wzajemnie uzgodnionych spraw związanych z potrzebami nuklearnymi Islamskiej Republiki Iranu, w oparciu o satysfakcjonujące ramy, które zostaną uzgodnione w porozumieniu końcowym. Porozumienie końcowe potwierdzi postanowienia niniejszego paragrafu, a Islamska Republika Iranu uznaje krytyczne znaczenie wspomnianych wyżej kwestii nuklearnych. Strony wyrażają zamiar niezwłocznego zajęcia się tymi kwestiami w negocjacjach w celu osiągnięcia wzajemnego porozumienia.

9. W oczekiwaniu na porozumienie końcowe Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu zgadzają się utrzymać status quo. Islamska Republika Iranu utrzyma obecny status quo swojego programu nuklearnego, a Stany Zjednoczone Ameryki nie nałożą żadnych nowych sankcji ani nie rozmieszczą dodatkowych sił w regionie.

10. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się, że niezwłocznie po podpisaniu niniejszego memorandum do czasu zniesienia sankcji Ministerstwo Finansów USA wyda zwolnienia [z sankcji - red.] na eksport irańskiej ropy naftowej, produktów naftowych i ich pochodnych oraz wszelkich powiązanych usług, w tym transakcji bankowych, ubezpieczeń, transportu itd.

11. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się w pełni udostępnić do użytku zamrożone lub ograniczone fundusze i aktywa Islamskiej Republiki Iranu po wdrożeniu niniejszego memorandum. Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu wzajemnie uzgodnią procedury dotyczące uwolnienia tych funduszy w trakcie negocjacji. Fundusze takie, niezależnie od tego, czy pozostaną na pierwotnym koncie, czy zostaną przekazane, będą w pełni dostępne do wypłaty na rzecz każdego ostatecznego beneficjenta wskazanego przez Bank Centralny Islamskiej Republiki Iranu. Stany Zjednoczone Ameryki zobowiązują się wydać wszelkie niezbędne licencje i zezwolenia.

12. Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu zgadzają się, że zostanie ustanowiony mechanizm wykonawczy do monitorowania pomyślnego wdrożenia niniejszego memorandum oraz przyszłej zgodności z porozumieniem końcowym.

13. Po podpisaniu niniejszego memorandum i z zastrzeżeniem rozpoczęcia wdrażania paragrafów 1, 4, 5, 10 i 11 niniejszego memorandum oraz kontynuacji wdrażania tych środków, Stany Zjednoczone Ameryki i Islamska Republika Iranu rozpoczną negocjacje dotyczące porozumienia końcowego wyłącznie w odniesieniu do pozostałych paragrafów.

14. Porozumienie końcowe zostanie zatwierdzone wiążącą rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.

OGLĄDAJ: Wydanie z 17.06.2026
pc
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Źródło: PAP
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Tagi:
IranDonald TrumpUSABliski WschódKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzLibanIzraelBroń atomowa
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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