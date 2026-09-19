Świat Porozumienie USA, Danii i Grenlandii w sprawie stałej kontroli nad bezpieczeństwem wyspy Adam Styczek |

Nuuk, stolica i największe miasto Grenlandii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard

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"Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę z Królestwem Danii i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii, w pełni odpowiadając na WSZYSTKIE nasze liczne obawy" - napisał prezydent USA Donald Trump we wpisie na Truth Social. Zapowiedział, że natychmiast zacznie proces ustanawiania dużej obecności wojskowej USA na wyspie, a umowa jest bezterminowa.

BREAKING: President Donald J. Trump announces complete and permanent American security control over Greenland, and excludes any adversary from Greenland and the surrounding region. pic.twitter.com/MVuT4yAfG5 — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Będziemy współpracować z mieszkańcami Grenlandii w jej rozwoju i budowie. To rozwiązanie jest doskonałe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, Danii, Grenlandii i wszystkich naszych sojuszników" - napisał prezydent USA.

Dodał, że umowa nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla USA i że "żaden przeciwnik USA nie może nigdy posiadać bazy na Grenlandii, utrzymywać tam obecności wojskowej ani dokonywać wrażliwych inwestycji" bez zgody USA.

Flaga Grenlandii w miejscowości Sisimiut (2024) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Ida Marie Odgaard

"Przez ponad 100 lat prezydenci znali strategiczne znaczenie Grenlandii, ale ŻADEN z nich nie był w stanie nic z tym zrobić. Jestem dumny, że jestem prezydentem, który na stałe i ostatecznie zajął się tą niezwykle ważną sytuacją" - napisał. "To spełnienie marzeń Stanów Zjednoczonych Ameryki, niezwykle ważnych, historycznych i wyjątkowych" - oznajmił.

Dania zapowiada podpisanie umowy podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W oświadczeniu szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen zapowiedziała, że umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podkreśliła, że porozumienie "wzmacnia bezpieczeństwo w Arktyce i regionie północnoatlantyckim" i jest korzystna dla wszystkich stron.

Według Frederiksen jest to umowa uznająca suwerenność i integralność terytorialną Królestwa (Danii) oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.

W podobnym duchu wypowiedział się premier Grenlandii Jens-Fredrik Nielsen. "Cieszymy się, że jesteśmy o krok od zawarcia umowy, która zapewnia i wzmacnia bezpieczeństwo Grenlandii, Królestwa Danii, Stanów Zjednoczonych i sojuszu zachodniego. Umowa ta uznaje interesy Grenlandii i nasze miejsce we współpracy międzynarodowej" - napisał w oświadczeniu.

Negocjacje z Amerykanami w sprawie Grenlandii

W styczniu szef dyplomacji Danii Lars Lokke Rasmussen oraz ówczesna ministra spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt po spotkaniu z wiceprezydentem JD Vance'em i sekretarzem stanu Markiem Rubio w Waszyngtonie zdecydowali o powołaniu grupy roboczej.

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Jej zadaniem było przygotowanie rozwiązań na temat przyszłości Grenlandii po roszczeniach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących należącej do Danii wyspy oraz groźbach jej zajęcia. Trump oskarżał rząd w Kopenhadze o rzekome zaniedbywanie bezpieczeństwa Grenlandii w obliczu zagrożeń ze strony Rosji i Chin.

W 1951 roku Dania i USA podpisały umowę na temat obecności żołnierzy amerykańskich na Grenlandii, a do jej uzupełnienia doszło w 1992 roku. W północno-zachodniej części wyspy istnieje kosmiczna baza wojskowa Pituffik (dawniej Thule).