Zełenski ujawnia szczegóły nowych propozycji pokojowych

Wołodymyr Zełenski o rozmowach na Florydzie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wołodymyr Zełenski we wtorek rozmawiał z dziennikarzami o nowym kształcie porozumienia pokojowego dotyczącego zakończenia wojny w Ukrainie, ale wypowiedzi ze spotkania zostały opublikowane dopiero w środę. Jak podał portal Kyiv Independent, pierwotny 28-punktowy plan opracowany przez stronę amerykańską został skrócony do 20 punktów.

"Oczekuje się, że Stany Zjednoczone przekażą Moskwie 20-punktowy projekt 24 grudnia. Jeśli zostanie zatwierdzony, dokument końcowy musi zostać podpisany przez przywódców Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Europy i Rosji. Nie ustalono jeszcze, kto podpisze potencjalne porozumienie ze strony europejskiej" - czytamy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami

Zełenski o referendum i wyborach

Jak zaznaczył portal, aby porozumienie weszło w życie musi zostać ratyfikowane przez ukraiński parlament lub zdobyć poparcie narodu w referendum. - Ukraina może zdecydować się na przeprowadzenie wyborów równocześnie z referendum - poinformował Zełenski.

- Możemy zdecydować się na referendum nad pełnym porozumieniem, które usankcjonuje zakończenie wojny, ponieważ ludzie mogą wybrać: czy takie zakończenie nam odpowiada, czy nie (...). Na jego przeprowadzenie potrzeba co najmniej 60 dni. Potrzebujemy też realnego zawieszenia broni na okres 60 dni. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie (tego referendum - przyp. red.) przeprowadzić - przekazano.

Zełenski mówił również o szczegółach planu. - Linia rozmieszczenia wojsk w dniu zawarcia porozumienia jest de facto uznana za linię kontaktową. Grupa robocza spotka się, aby ustalić rozmieszczenie sił niezbędnych do zakończenia konfliktu, a także określić parametry przyszłych specjalnych stref ekonomicznych - zapowiedział.

Zełenski dodał, że jeszcze w środę oczekuje odpowiedzi Moskwy na nowe propozycje.

Więcej szczegółów wkrótce.

OGLĄDAJ: "Czasami bywa tak, że większym grzechem jest niezabicie kogoś" Zobacz cały materiał