Amerykański wysłannik ds. Iranu: negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego w "krytycznej fazie"

Wysiłki mające na celu wznowienie porozumienia nuklearnego z 2015 roku znajdują się w "krytycznej fazie", a powody Teheranu, żeby nie wznowić rozmów, słabną – stwierdził Robert Malley, specjalny wysłannik USA do spraw Iranu.

Specjalny wysłannik USA ds. Iranu Robert Malley powiedział, że Waszyngton coraz bardziej obawia się, że Teheran będzie w dalszym ciągu opóźniał powrót do rozmów w sprawie wznowienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Administracja Bidena ma mieć jednak inne narzędzia, aby powstrzymać Iran przed opracowaniem broni jądrowej i użyje ich w razie takiej potrzeby.

- Jesteśmy w krytycznej fazie wysiłków zmierzających do ożywienia porozumienia nuklearnego – powiedział Robert Malley. – Mieliśmy kilkumiesięczną przerwę, a podane przez Iran powody jej kontynuowania są bardzo słabe – dodał.

MSZ Iranu chce wrócić do negocjacji przed listopadem

Rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh ocenił na początku października, że powrót do rozmów nie powinien zająć więcej niż 90 dni , czyli ich wznowienie powinno nastąpić przed początkiem listopada.

Porozumienie nuklearne z 2015 roku

Biden jako nowy prezydent zadeklarował chęć powrotu do układu z Iranem. Do tej pory odbyło się sześć rund toczących się w Wiedniu rozmów dotyczących powrotu do umowy.