Premier Izraela: osiągnęliśmy z Libanem historyczne porozumienie w sprawie wspólnej granicy morskiej

Zdaniem izraelskiego premiera umowa "wzmocni bezpieczeństwo Izraela, wstrzyknie miliardy do izraelskiej gospodarki i zapewni stabilność naszej północnej granicy". Porozumienie, w którego osiągnięciu pośredniczyły USA, ureguluje prawa do eksploatacji podmorskich złóż gazu ziemnego na obszarach wschodniej części Morza Śródziemnego, do których pretensje zgłaszają dwa kraje nieutrzymujące ze sobą stosunków dyplomatycznych - wyjaśniła agencja Associated Press.