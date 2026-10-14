Świat Wołodymyr Zełenski czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa? Prezydent USA opowiada się "po złej stronie" Oprac. Kuba Koprzywa |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Andy'ego Burnhama Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL

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Zapytany w wywiadzie udzielonym w programie "Piers Morgan Uncensored", czy czuje się zdradzony ogłoszonym w zeszłym tygodniu przez Trumpa "rozejmem energetycznym" oraz porozumieniem z Putinem o dostawie oleju napędowego, Zełenski odparł: - Tak, ale to jest trochę bardziej skomplikowane niż tylko moje emocje czy moje odczucia.

Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL

- Nie możemy być słabi, bo inaczej nie przetrwamy, nie sprzedajemy naszego kraju. Dla nas to nie jest kwestia interesów, to po prostu nasze życie, a to jest nasz kraj - to nasze ciało, nasz dom, nasze dzieci i to jest dla nas bardzo ważne. Dlatego boli nas, gdy prezydent Trump opowiada się po jednej stronie, a nie po naszej. Nie mamy nic przeciwko, jeśli zajmuje neutralne stanowisko, ale jeśli już jest pośrodku, to musi pozostać pośrodku, a nie po złej stronie - powiedział.

Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ogłosił planowaną dostawę pocisków ziemia-powietrze o wartości 45 milionów funtów przeznaczonych do zwalczania rosyjskich dronów, przy czym 10 milionów funtów z tej kwoty zostanie przekazane w trybie przyspieszonym, aby zaspokoić pilne potrzeby Ukrainy.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii

Prezydent Ukrainy w środę przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii. Został przyjęty w Pałacu Buckingham przez króla Karola III.

Po południu przyjechał na Downing Street, gdzie powitano go z wyjątkowymi honorami - z czerwonym dywanem i ceremonialnym oddziałem gwardii królewskiej. O ile zagraniczni przywódcy są czasem przyjmowani w Londynie z wojskowymi honorami, to według stacji BBC prawdopodobnie nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by szpaler gwardii królewskiej czekał na kogokolwiek na Downing Street.

Wołodymyr Zełenski i Andy Burnham Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL / POOL

Jak podkreślają brytyjskie media, Burnham chciał w ten sposób zademonstrować poparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy po tym, gdy w zeszłym tygodniu Trump ogłosił porozumienie z Putinem o dostawach oleju napędowego. Szef brytyjskiego rządu oświadczył, że ostatnie dni były dla Ukrainy "bardzo mroczne i trudne", ale zapewnił, że Wielka Brytania pozostaje jej niezłomnym sojusznikiem. - Jesteśmy z wami i to się nie zmieni - powiedział.

Wcześniej w środę Burnham powiedział w Izbie Gmin, że spróbuje "odbudować mosty" w relacjach między Ukrainą i USA, które po ogłoszeniu przez Trumpa umowy z Putinem znów się pogorszyły. Zapowiedział także, że Zełenski nie wyjedzie z Londynu z pustymi rękami, czym dał do zrozumienia, że należy się spodziewać ogłoszenia kolejnej transzy pomocy dla Kijowa.

To druga wizyta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy w połowie lipca Burnham objął stanowisko premiera.