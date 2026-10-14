Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wołodymyr Zełenski czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa? Prezydent USA opowiada się "po złej stronie"

|
Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Andy'ego Burnhama
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jeśli Donald Trump zajmuje neutralne stanowisko, to musi pozostać pośrodku, a nie po złej stronie - powiedział Wołodymyr Zełenski. Komentował porozumienie prezydenta USA z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii, a na Downing Street przyjęto go z wyjątkowymi honorami.

Zapytany w wywiadzie udzielonym w programie "Piers Morgan Uncensored", czy czuje się zdradzony ogłoszonym w zeszłym tygodniu przez Trumpa "rozejmem energetycznym" oraz porozumieniem z Putinem o dostawie oleju napędowego, Zełenski odparł: - Tak, ale to jest trochę bardziej skomplikowane niż tylko moje emocje czy moje odczucia.

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL

- Nie możemy być słabi, bo inaczej nie przetrwamy, nie sprzedajemy naszego kraju. Dla nas to nie jest kwestia interesów, to po prostu nasze życie, a to jest nasz kraj - to nasze ciało, nasz dom, nasze dzieci i to jest dla nas bardzo ważne. Dlatego boli nas, gdy prezydent Trump opowiada się po jednej stronie, a nie po naszej. Nie mamy nic przeciwko, jeśli zajmuje neutralne stanowisko, ale jeśli już jest pośrodku, to musi pozostać pośrodku, a nie po złej stronie - powiedział.

Wcześniej premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ogłosił planowaną dostawę pocisków ziemia-powietrze o wartości 45 milionów funtów przeznaczonych do zwalczania rosyjskich dronów, przy czym 10 milionów funtów z tej kwoty zostanie przekazane w trybie przyspieszonym, aby zaspokoić pilne potrzeby Ukrainy.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Wielkiej Brytanii

Prezydent Ukrainy w środę przebywa z wizytą w Wielkiej Brytanii. Został przyjęty w Pałacu Buckingham przez króla Karola III.

Po południu przyjechał na Downing Street, gdzie powitano go z wyjątkowymi honorami - z czerwonym dywanem i ceremonialnym oddziałem gwardii królewskiej. O ile zagraniczni przywódcy są czasem przyjmowani w Londynie z wojskowymi honorami, to według stacji BBC prawdopodobnie nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by szpaler gwardii królewskiej czekał na kogokolwiek na Downing Street.

Wołodymyr Zełenski i Andy Burnham
Wołodymyr Zełenski i Andy Burnham
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL / POOL

Jak podkreślają brytyjskie media, Burnham chciał w ten sposób zademonstrować poparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy po tym, gdy w zeszłym tygodniu Trump ogłosił porozumienie z Putinem o dostawach oleju napędowego. Szef brytyjskiego rządu oświadczył, że ostatnie dni były dla Ukrainy "bardzo mroczne i trudne", ale zapewnił, że Wielka Brytania pozostaje jej niezłomnym sojusznikiem. - Jesteśmy z wami i to się nie zmieni - powiedział.

Wcześniej w środę Burnham powiedział w Izbie Gmin, że spróbuje "odbudować mosty" w relacjach między Ukrainą i USA, które po ogłoszeniu przez Trumpa umowy z Putinem znów się pogorszyły. Zapowiedział także, że Zełenski nie wyjedzie z Londynu z pustymi rękami, czym dał do zrozumienia, że należy się spodziewać ogłoszenia kolejnej transzy pomocy dla Kijowa. 

To druga wizyta Zełenskiego w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy w połowie lipca Burnham objął stanowisko premiera.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiAndy BurnhamWielka BrytaniaDonald TrumpWładimir Putin
Czytaj także:
imageTitle
Wymiana ciosów i piękne gole. FC Porto znów na tarczy
EUROSPORT
imageTitle
Test antydopingowy w dniu śmierci matki. Jest odpowiedź na zarzuty
EUROSPORT
Elon Musk
Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Donald Trump
BIZNES
Grzyby shimeji (Hypsizygus marmoreus)
Zbadali grzybowe peptydy. Mogą pomóc nam w ograniczeniu solenia
METEO
tankowiec ropa naftowa bangkok shutterstock_2822410117
Więcej ropy, ale wyższe ryzyko. Brakująca ćwiartka dostaw
BIZNES
Papież Leon XIV
Stan zdrowia papieża po operacji. Nowy komunikat
Świat
Utrudnienia na przystanku Warszawa Gołąbki
Potrącenie pieszego na torach, opóźnienia na kolei
WARSZAWA
Przy szklarni rósł prawie dwumetrowy krzak konopi indyjskiej
Dwumetrowy krzak konopi obok szklarni
WARSZAWA
Skutki ulew na Rodos
Na Rodos ulice zamieniły się w rzeki. Nie żyje mężczyzna
METEO
imageTitle
Dotkliwe zawieszenie Viniciusa Juniora. Na El Clasico się nie skończy
EUROSPORT
Kropka nad i - Maciej Berek
Berek: wtedy zadziała się rzecz zaskakująca. Co wydarzyło się w TK?
Polska
Zatrzymany Krzysztof N.
Jest areszt dla 66-latka podejrzewanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska
Polska
Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Trzy osoby zatrzymane i zdjęcie, które przejdzie do historii "jako obraz hańby"
Polska
Trwają czynności prokuratury i policji w zoo w Łącznej
Policja i prokuratura w prywatnym zoo. Pięć osób z zarzutami
Wrocław
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Ataki w pobliżu cieśniny Ormuz. Kolejna jednostka poszła na dno
BIZNES
Protest głodowy w sanockim szpitalu trwa od czwartku * października
Głodówka trwa, rozmowy nie przynoszą efektów. Kryzys w sanockim szpitalu
Rzeszów
shutterstock_2620025375
Obiekty Starlink w ogniu. Premier pod presją
BIZNES
Pożar domu w Rudzie Śląskiej
Pożar domu w Rudzie Śląskiej. Strażacy walczą z ogniem
Katowice
Peter Magyar - Wołodymyr Zełenski
Takie spotkanie "po raz pierwszy". Media o przełomie
Świat
Przepychanki przed TK
Wiceszef MSWiA: sędziowie otrzymali ochronę
WARSZAWA
Głowomłot tropikalny (Sphyrna lewini)
Młode głowomłoty upodobały sobie popularne australijskie plaże
METEO
protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski
"Podbiegł Święczkowski, zablokował drogę Berkowi, wypchnął go"
Polska
Prezydent Karol Nawrocki
Spór o Trybunał. Nawrocki odwołuje wizytę zagraniczną
Polska
Strażacy sprawdzili czujnikami pomieszczenie
Ktoś rozlał w budynku nieznaną substancję. "Ostry, drażniący zapach"
Poznań
yandex - Ivanova Ksenia shutterstock_2442491011
Cios w rosyjskiego giganta. "Ruch spadł dramatycznie"
Łukasz Figielski
shutterstock_1329967172
Uwaga na internetowy "bank". KNF wydała ostrzeżenie
BIZNES
Ataki na Ukrainę Łuck
Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Rośnie liczba ofiar
Świat
Misja Sawa
"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę
METEO
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
METEO
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix szykuje największe zwolnienia od kilku lat
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica