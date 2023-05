Poprzedni był "skutecznie chroniony". Ekspert o tym, co może być kolejnym celem Rosjan

Rosyjskie wojsko rozpocznie ataki wymierzone w ukraiński sektor rolny po tym, jak sektor energetyczny tego kraju był skutecznie chroniony przez systemy antyrakietowe. Może to drastycznie ograniczyć ukraiński eksport - prognozuje w poniedziałek w nocie do inwestorów amerykański ekspert Peter Zeihan.

Rosyjskim siłom nie udało się w zimie osiągnąć swoich celów, czyli zniszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną, której broniono bardzo skutecznie dzięki dostawom zachodniej broni. A zatem prawdopodobnie Rosjanie wybiorą nowy cel ataków - prognozuje Peter Zeihan, autor analizy, pisarz i analityk specjalizujący się w zagadnieniach geostrategicznych. Jego firma konsultingowa Ziehan on Geopolitics doradza zarówno instytucjom publicznym, jak i firmom prywatnym.

Jednak w kwestii ukraińskiego sektora rolnego "to koniec dobrych wiadomości", bowiem od początku wojny Ukraina "straciła co najmniej 15 proc. magazynów, w których składowane są zboża, zniszczone też zostały w dużej mierze przetwórnie, w których produkowany był olej słonecznikowy". Oznacza to, że zamiast eksportować przynoszący większe zyski olej, Ukraina będzie musiała sprzedawać nieprzetworzone ziarno słonecznikowe.