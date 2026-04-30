Świat

Tak rosyjskie służby "łowią" ukraińskie dzieci

|
Setki ukraińskich dzieci oskarżono o zdradę kraju
Rosyjscy agenci werbują ukraińskich nastolatków
Wyjątkowa perfidia Rosji. Agenci werbują ukraińskich nastolatków, aby dokonywali sabotażu przeciwko własnemu państwu. Oferują za to niewielkie pieniądze, ale i to bywa wystarczającą pokusą dla nieukształtowanych jeszcze młodych ludzi. Kilkuset nieletnich sprawców jest w trudnej sytuacji, bo de facto dopuścili się zdrady, za co są surowe kary. Z drugiej strony władze ukraińskie prowadzą ich resocjalizację i włączają w akcje ostrzegania rówieśników, by nie dali się omamić wizją łatwego zarobku od nieznanych ludzi.

Witalij ma 17 lat i jest Ukraińcem. Został aresztowany dwa lata temu, kiedy z grupą rówieśników podpalił należące do ukraińskich kolei pomieszczenia ze sprzętem służącym do komunikacji i sterowania sygnalizacją w obwodzie Czernichowskim.

Podpalenie za 80 złotych

W 2024 roku region był pod silnym rosyjskim ostrzałem. Poznany w sieci mężczyzna obiecał mu pieniądze za podpalenie. Dowodem na wykonanie zlecenia miał być film nagrany telefonem komórkowym.

- Początkowo obiecali 200 dolarów (około 730 złotych - red.) za zlecenie, ale potem wycofali się z tego i dostałem tylko 1000 Hrywien (około 80 złotych - red.) - powiedział nastolatek oskarżony o zdradę państwa.

"Kluczowe narzędzie" represji Kremla. Coraz więcej skazanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kluczowe narzędzie" represji Kremla. Coraz więcej skazanych

Grozi mu 10 lat więzienia. Już spędził kilkanaście miesięcy w areszcie. Na proces czeka na wolności po tym, jak jego rodzinie udało się uzbierać na kaucję (w przeliczeniu - około 20 tysięcy złotych).

Jego matka tłumaczy, że Witalij, kiedy dokonał przestępstwa, miał tylko 15 lat. - On nie wiedział, co robi, ani jakie będą tego konsekwencje. Nic nie rozumiał. Jego przyjaciele też nie rozumieli, co robią - mówi Natalia.

Od napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku ponad 1100 obywateli Ukrainy zostało oskarżonych o zdradę własnego państwa: podpalenie, sabotaż lub akt terroru dokonany na rosyjskie zlecenie. Ponad 200 przypadków dotyczy nieletnich.

"Wciąż szukam córki i strasznie się boję, co o mnie pomyśli"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wciąż szukam córki i strasznie się boję, co o mnie pomyśli"

Już w ubiegłym roku raport biura wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka wskazał, że Rosja masowo wykorzystuje ukraińskie dzieci do szpiegowania i przeprowadzania aktów sabotażu wymierzonych w ich własne państwo i armię.

"Wszystkie pochodzą z ukraińskich rodzin"

Hennadij Jaczny jest nauczycielem fizyki, który regularnie odwiedza i uczy aresztowanych nieletnich. Mówi, że nie jest w stanie ich jednoznacznie potępić. - Patrzę na nich jak na dzieci, które chcą się czegoś nauczyć. Nie postrzegam ich jako przestępców. To uczniowie, po prostu uczniowie - opisuje.

Państwo ukraińskie ma dylemat, czy nieletnich można sądzić za zdradę, zwłaszcza gdy są obiektem manipulacji ze strony rosyjskich służb. Młodzi Ukraińcy są często jednocześnie sprawcą i ofiarą.

- Wydało nam się dziwne, że dzieci zdecydowały się współpracować z wrogiem. To bardzo dziwne. Wszystkie pochodzą z ukraińskich rodzin. Wygląda na to, że postanowiły zarobić trochę pieniędzy, ale to dzieci i musimy je wspierać - podkreśla dyrektorka szkoły w Czernichowie Antonina Charczenko.

Źródło: TVN24

- Widzę, że oni zdają sobie sprawę, że popełnili błąd. Są w pełni świadomi tego, ale z braku doświadczenia życiowego ulegli namowom dorosłych - zauważył Hennadij Jaczny.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) prowadzi kampanie edukacyjne - przestrzega przed "złowieniem" przez rosyjskie służby i poważnymi konsekwencjami. Pod hasłem "nie marnuj sobie życia" podpisuje się Witalij.

- Zdecydowanie odradzam angażowanie się w tego typu znajomości, ufanie obcym i ich sztuczkom. Jeśli oferują ci pieniądze, nie ma czegoś takiego, jak łatwe pieniądze - mówi dziś Witalij.

Dokumentujący losy nastolatka dziennikarze agencji Reutera dali rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa szansę odniesienia się do zarzutów o masowe manipulowanie nieletnimi. Oficjalne pismo pozostało bez odpowiedzi.

Czytaj także:
Miłosz Motyka, Jolanta Sobierańska-Grenda
"Stanowisko na skazanie". Czy to najbardziej gorące krzesło?
Marcin Złotkowski
Kolizja na trasie pomiędzy miejscowościami Brok i Poręba
Uderzył w ciężarówkę i uciekł. Zatrzymali go kompletnie pijanego
WARSZAWA
Znalezione na chodniku zdjęcie
Na chodniku leżało bardzo stare rodzinne zdjęcie. Rozpoznajesz?
Gdynia
Paulina Hennig-Kloska
"Najbardziej zapalny punkt". Zawirowania Pauliny Hennig-Kloski
Marcin Złotkowski
Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
WARSZAWA
Donald Tusk na sali plenarnej Sejmu
Tusk o "wielkiej klatce pełnej freaków". "Nie bawimy się w wasze walki szaleńców"
RELACJA
45 min
pc
Żukowska: liczę się z tym, że mogą nie wpuścić mnie do Izraela i USA
News Michalskiego
Przez Bengaluru w Indiach przetoczyła się potężna burza
Zawaliła się ściana szpitala. Nie żyje siedem osób
METEO
shutterstock_2253969793
Miliony kary dla wypożyczalni Panek. UOKiK zawiadamia prokuraturę
BIZNES
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS
BIZNES
"Biały Lotos" - kadry z sezonu 3.
"Biały Lotos". Kolejne głośne nazwisko w obsadzie
Kultura i styl
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Zaskakujące wyniki gigantów technologicznych w cieniu wydatków na AI
BIZNES
Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę
WARSZAWA
Spłonął drewniany dom
Cała wieś się go bała. Ojca wyganiał na noc do lasu. W końcu podpalił dom
Białystok
Król Karol III i królowa Camilla podczas wizyty w Nowym Jorku. Notatka zostawiona z bukietem
Poruszający gest królewskiej pary w Nowym Jorku
Świat
ropa naftowa
Ropa najdroższa od czterech lat. Rynek z obawą czeka na ruch Trumpa
BIZNES
Policjanci zajęli się porzuconymi szczeniakami
Ktoś porzucił szczeniaki w lesie
WARSZAWA
Mężczyzna strzelał z balkonu do przechodniów
Strzelał z balkonu do człowieka. Mężczyzna zatrzymany
Poznań
Łukasz Mejza
Łukasz Mejza odszedł z klubu PiS. Zaskakujące kulisy, szykował dokument
Patryk Michalski
imageTitle
Karny czy teatralny upadek? Kontrowersja w Madrycie
EUROSPORT
imageTitle
Znamy już komplet półfinalistów mistrzostw świata
EUROSPORT
30 0730 1na1 cl przydacz
Powody odejścia Sławomira Cenckiewicza. Marcin Przydacz zabrał głos
ROZMOWA PIASECKIEGO
Tragiczny wypadek pod Tczewem
Wypadek na "starej jedynce". Dwie osoby nie żyją
Trójmiasto
imageTitle
Gorąco po meczu. Musiała interweniować ochrona
EUROSPORT
Kierujący hulajnogą został ukarany wysokim mandatem
Jechał hulajnogą, był pijany
Kujawsko-Pomorskie
Przemysław Czarnek
"Panie pośle, co z tymi panelami?". Czarnek: o Jezu...
Przymrozek, Ornontowice (Śląskie)
Dało się odczuć nawet -8 stopni. Kiedy zacznie się robić cieplej
METEO
imageTitle
Były kierowca F1 podpadł organizacji walczącej o prawa zwierząt
EUROSPORT
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Nieletni na czele statystyk. Ich długi podwoiły się w rok
BIZNES
Statek Zefir
Zefirem do Serocka, Kopernikiem do Grubej Kaśki, wąskotorówką do Tarczyna
WARSZAWA

