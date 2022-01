Ponad 200 tysięcy osób ewakuowanych z powodu zagrożenia tsunami

Co najmniej 210 tysięcy mieszkańców Japonii otrzymało od władz lokalnych nakaz ewakuacji z powodu zagrożenia tsunami - poinformowała w niedzielę agencja informacyjna Kyodo. W USA władze ostrzegły natomiast mieszkańców Kalifornii, w tym San Diego. Zagrożenie powstało w wyniku erupcji podwodnego wulkanu, w pobliżu archipelagu wysp Tonga na południowym Pacyfiku.

Japonia nakazuje ewakuacje

Według agencji ryzyko gwałtownej zmiany sytuacji może utrzymywać się w nadchodzących dniach. Na wybrzeżu w różnych rejonach Japonii agencja zarejestrowała fale o wysokości do 1,2 metra, spodziewane są fale o wysokości do 3 metrów. Dotychczas nie pojawiły się doniesienia o ofiarach ani o poważnych zniszczeniach - podkreśla Kyodo.

Jak podała telewizja FOX fale wywołane przez erupcję wulkanu zaczęły docierać do kalifornijskiego wybrzeża w sobotę rano. Ich wielkość oszacowano na jedynie od 30.5 cm do ok. 1 metra. Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) w Los Angeles zwracała jednak uwagę, że mogą tworzyć przez wiele godzin niebezpieczne prądy".