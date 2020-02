"Media, które szerzą dyskryminację rasową i złośliwie oczerniają Chiny, muszą za to zapłacić"

"Wall Street Journal" musi odpowiadać za to, co zamieszcza i co robi - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang, nazajutrz po decyzji Pekinu o cofnięciu akredytacji prasowych trojgu korespondentów "WSJ". Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w wydanym w środę oświadczeniu potępił tę decyzję.