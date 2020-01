Pompeo: Komunistyczna Partia Chin stanowi główne zagrożenie naszych czasów

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą być pewni, że mają militarną i technologiczną siłę do tego, by zapewnić, iż w obecnym stuleciu będą przestrzegane zachodnie wartości - mówił w Londynie amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, w czasie dyskusji o dopuszczeniu chińskiego koncernu Huawei do budowy sieci 5G. Ostrzegł jednocześnie, że "Komunistyczna Partia Chin stanowi główne zagrożenie naszych czasów".