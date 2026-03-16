Świat

Trump: liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze

Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium
Donald Trump oświadczył, że "liczne kraje" poinformowały go, że pomogą w otwarciu cieśniny Ormuz. Sugerował, że mogą być wśród nich Francja i Wielka Brytania. Jak przekazał, rozmawiał z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem i brytyjskim premierem Keirem Starmerem.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w wywiadzie dla "Financial Times", że jeśli państwa sojusznicze nie włączą się w działania na rzecz otwarcia cieśniny Ormuz, będzie to "bardzo złe dla przyszłości NATO". Zaapelował do krajów europejskich o przyłączenie się do amerykańskich działań wojennych w Iranie. Zapytany o to, jakiej pomocy oczekuje, ocenił, że sojusznicy powinni wysłać okręty do usuwania min, których Europa posiada znacznie więcej niż USA. Sugerował też wysłanie europejskich oddziałów komandosów do zwalczania irańskich operacji z użyciem dronów i min morskich w zatoce.

>> Sojusznik "numer jeden" odpowiada. "Nie damy się wciągnąć"

Trump: liczne kraje chcą pomóc w cieśninie Ormuz

W poniedziałek prezydent USA powiedział, że "liczne kraje" poinformowały go, że pomogą USA w otwarciu cieśniny Ormuz.

- Liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze. Niektóre są bardzo entuzjastycznie nastawione, a niektóre to kraje, którym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat. Chroniliśmy je przed okropnymi zagrożeniami zewnętrznymi, ale one nie były aż tak entuzjastyczne - powiedział Trump. Zaznaczył, że niektóre państwa już wysłały swoje okręty, lecz tranzyt na Bliski Wschód zajmie im trochę czasu.

Dodał, że poziom entuzjazmu ze strony sojuszników jest dla niego ważny. Po raz kolejny wyraził się też sceptycznie na temat wartości sojuszy Ameryki. - Mamy w niektórych krajach 45 tysięcy żołnierzy, wspaniałych żołnierzy, którzy chronią je przed niebezpieczeństwem i wykonaliśmy przy tym świetną robotę. A jeśli pytamy: "Czy macie jakieś trałowce?", [słyszymy - red.]: "Cóż, wolałbym się nie angażować, proszę pana" - relacjonował Trump.

- Przez 40 lat was chroniliśmy i nie chcecie angażować się w coś, co jest bardzo mało istotne, gdzie zostanie oddanych bardzo mało strzałów, bo nie zostało im [Irańczykom - red.] ich wiele? - kontynuował Trump.

Trump o rozmowie z Macronem i Starmerem

Choć Trump odmówił wymieniania państw, które pomogą Stanom Zjednoczonym, dopytywany, sugerował, że mogą być wśród nich Francja i Wielka Brytania. Jak przekazał, w ostatnim czasie rozmawiał na ten temat z przywódcami tych krajów. Swoje relacje z Emmanuelem Macronem ocenił na osiem w 10-punktowej skali. Pytany o to, czy Macron pomoże USA w przywróceniu żeglugi przez cieśninę, Trump odparł: - Tak, jestem pewny, że on to zrobi. Myślę że on pomoże.

- Dam wam znać - dodał. Przekonywał przy tym, że nie stara się naciskać zbyt mocno na inne kraje, bo - jak skonstatował - nie potrzebuje tych państw.

- Mamy zdecydowanie najsilniejszą armię na świecie. Nie potrzebujemy ich, ale to ciekawe. W niektórych przypadkach robię to nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że chcę zobaczyć, jak zareagują - mówił Trump. - Bo od lat powtarzam, że jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować, to ich tam nie będzie - dodał.

Trump wyraził przekonanie, że pozytywną decyzję w sprawie zaangażowania w cieśninie Ormuz może podjąć Wielka Brytania, choć bez entuzjazmu. - Myślę, że będą zaangażowani, może, ale powinni być zaangażowani entuzjastycznie - powiedział Trump, odnosząc się do władz w Londynie. - Chronimy te kraje od lat za pomocą NATO, bo NATO to my - dodał.

Relacjonując swoją rozmowę z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, Trump powiadomił, że przekazał mu, że nie musi konsultować się ze swoim zespołem, by podjąć decyzję.

Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Trump przekonywał też, że Ameryka w zasadzie nie potrzebuje ropy naftowej z Zatoki Perskiej, ponieważ to inne państwa polegają na tym surowcu. - Japonia bierze 95 procent, Chiny 90 procent, wielu Europejczyków bierze całkiem sporo, Korea Południowa bierze 35 procent - wyliczał.

Nie odpowiedział na pytanie, czy Chiny wejdą w skład międzynarodowej koalicji w sprawie cieśniny Ormuz, której skład zamierza wkrótce ogłosić.

Reakcje na apel Trumpa

Jeżeli Stany Zjednoczone zwrócą się do NATO o dyskusję na temat ochrony cieśniny Ormuz, rozważymy to - oświadczył w poniedziałek w Brukseli wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Zaznaczył jednak, że prezydent Karol Nawrocki wykluczył udział Wojska Polskiego w takiej operacji.

Sikorski uznał przy tym, że Unia Europejska mogłaby rozpocząć dialog ze stroną amerykańską na temat potencjalnego wykorzystania dwóch unijnych misji morskich do odblokowania ruchu statków w cieśninie Ormuz. Wcześniej szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas zasugerowała, że Unia mogłaby użyć swoich misji na Bliskimi Wschodzie - zmieniając im mandat działania - tak, aby mogły zostać zaangażowane w przywrócenie ruchu w Ormuzie.

Sikorski: rozważymy z uwagi na szacunek i sympatię

Polska

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere powiedział w poniedziałek, że jego kraj nie planuje wysyłać sił wojskowych do Zatoki Perskiej ani brać działu w operacjach mających utrzymać żeglugę w cieśninie Ormuz. W Atenach rzecznik rządu Grecji Pawlos Marinakis mówił, że kraj nie będzie uczestniczyć w misji wojskowej w Ormuzie. Grecja będzie jedynie brać udział w unijnej misji morskiej Aspides, której celem jest ochrona statków na Morzu Czerwonym.

Również przedstawiciele rządu Niemiec zapowiedzieli, że kraj nie weźmie udziału w operacji wojskowej w cieśninie. Przeciwko ewentualnemu udziałowi kraju w takiej operacji opowiedzieli się posłowie ze wszystkich frakcji w Bundestagu. Szef MSZ Johann Wadephul wyraził sceptycyzm wobec planu rozszerzenia na Ormuz misji Aspides. Jak wyjaśnił, chce najpierw dowiedzieć od Izraela i USA, kiedy zamierzają osiągnąć swoje cele militarne w Iranie.

Brytyjski premier Keir Starmer zastrzegł, że kraj nie da się wciągnąć w wojnę na Bliskim Wschodzie. Zapewnił jednak, że Londyn będzie współpracować z sojusznikami nad opracowaniem "realnego wspólnego planu", mającego na celu przywrócenie swobody żeglugi.

Rzecznik MSZ Chin Lin Jian nie odpowiedział w poniedziałek wprost na żądanie Trumpa, by Pekin wziął udział w ochronie statków w cieśninie Ormuz. Zaapelował zamiast tego o wstrzymanie działań wojennych.

W odwecie za operację Izraela i USA Iran zamknął cieśninę Ormuz. W warunkach pokoju przez ten szlak przepływa między innymi około 20 procent zużywanej na świecie ropy naftowej. Jego blokada przyczyniła się do gwałtownego wzrostu ropy na światowych rynkach.

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSACieśnina OrmuzIranFrancjaEmmanuel MacronWielka BrytaniaNATO
Uciekał przed przymusową kąpielą. Nie udało się
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica