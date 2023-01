"WSJ" o warunkach Berlina wobec eksportu czołgów na Ukrainę. Niemcy chcą ruchu ze strony USA

Jeśli Stany Zjednoczone nie wyślą na Ukrainę swoich czołgów, Niemcy nie pozwolą na eksport niemieckich Leopardów - poinformował w środę dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na wysokiej rangi niemieckich urzędników.

"The Wall Street Journal" przypomniał, że kilka rządów państw europejskich zadeklarowało, że chcą wysłać na Ukrainę swoje wyprodukowane w Niemczech czołgi, jeśli będzie zezwolenie Berlina. Wspomina o tym także agencja Reuters, wymieniając w tym kontekście Polskę czy Finlandię .

Kraje należące do NATO dysponują dwoma tysiącami takich czołgów, Leopardów, które uważane są za jedne z najlepszych na świecie - wynika z danych londyńskiego think tanku International Institute for Strategic Studies.