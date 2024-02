Wulgarny komentarz republikanki. Cameron odpowiada

Myślę, że wśród republikanów i demokratów jest większość, która wie, że powinniśmy stawić czoła agresji - stwierdził David Cameron w rozmowie z Michałem Sznajderem z TVN24 BiS, pytany o wulgarne słowa republikańskiej kongresmenki wobec jego apelu do członków Kongresu o przyjęcie pakietu finansowego dla Kijowa. Szef brytyjskiej dyplomacji ponowił swoje prośby. - Wzywam ich do tego, żeby głosowali za tym pakietem wsparcia dla Ukrainy - powiedział.

Blisko związana z Donaldem Trumpem republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene z Izby Reprezentantów w wulgarnych słowach skrytykowała szefa brytyjskiej dyplomacji i byłego premiera Davida Camerona za jego apel skierowany do amerykańskich polityków o przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy . - Szczerze, to może pocałować mnie w d*** - mówiła między innymi.

Cameron pytany o wulgarne słowa republikańskiej polityk. Ponowił swój apel do Kongresu

David Cameron został zapytany w wywiadzie przeprowadzonym przez Michała Sznajdera z TVN24 BiS o tę sytuację. Dziennikarz zauważył, że Zjednoczone Królestwo, jak i Unia Europejska przyjęły pakiety pomocowe dla Kijowa. - Teraz świat patrzy na to, co zrobią Stany Zjednoczone. Jedna z bardziej znanych i głośniejszych postaci protrumpowskiego skrzydła Partii Republikańskiej dość wulgarnie i gniewnie odrzuciła pański apel o przyjęcie pakietu pomocy przez Kongres. Jakby się pan do tego odniósł? - pytał Sznajder.