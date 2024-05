Korea Północna poinformowała, że próba umieszczenia wojskowego satelity rozpoznawczego na orbicie zakończyła się niepowodzeniem. Rakieta eksplodowała - donosi Reuters, powołując się na lokalne władze. Wcześniej o wystrzeleniu przez Pjongjang "niezidentyfikowanego pocisku" informowała armia Korei Południowej. Władze w Tokio podejrzewały, że był to pocisk balistyczny.

The Yomiuri Shimbun via AP Images/EastNews

Rakieta z satelitą szpiegowskim eksplodowała w locie The Yomiuri Shimbun via AP Images/EastNews

Eksplozja uchwycona na filmie

Cytowany przez NHK urzędnik wojskowy stwierdził, że rakieta zniknęła z radarów, co oznacza, że jej wystrzelenie zakończyło się niepowodzeniem.

Region w stan wysokiej gotowości

Do zdarzenia doszło kilka godzin po tym, jak Pjongjang poinformował Japonię, że przygotowuje się do wystrzelenia drugiego satelity szpiegowskiego, co postawiło region w stan wysokiej gotowości.