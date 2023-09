Pomagał Zełenskiemu, to w jego stacji emitowano serial "Sługa Narodu". Ihor Kołomojski aresztowany

SBU: wyprowadził ponad pół miliarda hrywien za granicę

Minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluska powiedział w sobotę, że Kijów pracuje nad sprowadzeniem do kraju skorumpowanych przedstawicieli elit, którzy zbiegli do państw europejskich, ale na razie kraje Europy z powodu trwającej wojny odmawiają ekstradycji podejrzanych.

Minister, który wypowiadał się w telewizji państwowej, tłumaczył, że większość - jak to ujął - "czołowych przestępców" znajduje się w krajach europejskich. Sądy tych państw "bardzo ostrożnie odnoszą się do kwestii ekstradycji" z powodu trwającej wojny. - Skorumpowani przedstawiciele elit mają również "dobrych adwokatów (...) Tak więc w większości przypadków nasi partnerzy zagraniczni niestety na razie odmawiają ekstradycji" - przyznał. Wyraził nadzieję, że "jest to zjawisko czasowe". Zapewnił, że Ukraina spróbuje w pierwszej kolejności dotrzeć do tych, "którzy ukradli najwięcej". Minister nie wymienił żadnych nazwisk.