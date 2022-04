Pomagał ewakuować ludzi spod Kijowa, zginął z rąk Rosjan. Historia Witalija

- Za Borodzianką zepsuł mu się samochód. Zaczął go naprawiać i wtedy podjechali Rosjanie - Switłana ledwo mówi o tym, co się wydarzyło, bo Rosjanie, którzy podjechali do jej męża, zabili go. - Powiedzieli, że widzieli, skąd jedzie i że gdyby podniósł ręce do góry albo jakąś białą flagę, to wiedzieliby, że jest cywilem. Ale to takie gadanie. Rozstrzelali go z BTR-u – dodaje kobieta.