Katastrofa śmigłowca na półwyspie Synaj. Wśród ofiar pięciu Amerykanów

"Zginęło pięciu Amerykanów, obywatel Francji i Czech, wszyscy byli członkami służby wojskowej" - przekazały międzynarodowe siły obserwacyjne (Multinational Force and Observers - MFO) w oświadczeniu. Dodano, że jeden z amerykańskich członków MFO przeżył.

Do katastrofy doszło na Półwyspie Synaj w pobliżu kurortu Szarm el-Szejk.

Izraelskie źródło przekazało, że katastrofa wygląda na wypadek, bo na razie nic nie wskazuje na to, by śmigłowiec miał zostać zaatakowany.

MFO nadzoruje realizację egipsko-izraelskiego układu pokojowego

Zadaniem wielonarodowych sił obserwacyjnych (Multinational Force and Observers - MFO) jest nadzorowanie realizacji egipsko-izraelskiego układu pokojowego z 1979 roku. Aneksy do tego traktatu przewidują demilitaryzację Synaju, gdzie MFO są rozmieszczone od początku lat 80. XX wieku, co gwarantuje porozumienie.