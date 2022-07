Polskie służby przechwyciły rozmowę rosyjskich żołnierzy. "Putin siedzi w bunkrze, dyryguje, ale nie ma pojęcia o tym, co się dzieje"

Władze "specjalnie zaniżają dolara, żeby mniej płacić"

Żołnierz: Putin siedzi w bunkrze, nie ma pojęcia, co się dzieje

Podsłuchany żołnierz o rosyjskiej propagandzie

Jeden z mężczyzn przyznaje też w rozmowie, że sytuacja w Rosji zmierza w złą stronę i "wszędzie jest kiepsko" . - To kolejny dowód, że sankcje wprowadzone po ataku na Ukrainę przynoszą swój skutek, osłabiając zdolność Rosji do kontynuowania agresji - ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Według Żaryna przechwycona rozmowa to kolejny dowód na to, że żołnierze biorący udział w wojnie przeciwko Ukrainie widzą kłamstwa Kremla, przy pomocy których władza w Rosji próbuje zarządzać społeczeństwem. Podsłuchany żołnierz przyznaje, że w Rosji bardzo aktywna stała się propaganda, która ma wpływ na społeczeństwo. - Ludzie poszaleli. (...) Jeszcze 10 miesięcy temu krytykowali Putina, a teraz gdybyś im to powiedział, to by się wyparli - wskazuje.