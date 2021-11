Polski sposób na Łukaszenkę? "To byłoby w istocie wypowiedzenie wojny gospodarczej"

Odpowiedzią na działania reżimu Alaksandra Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny na granicach Unii Europejskiej, może być wstrzymanie tranzytu towarów z Chin do Unii Europejskiej przesyłanych przez terytorium Białorusi - twierdzą opozycyjni białoruscy dziennikarze i eksperci w Mińsku. Takie rozwiązanie mogłoby uderzyć jednak także w polską gospodarkę.

Jak podał, w pierwszej połowie 2021 roku wartość białoruskiego eksportu usług transportowych przekroczyła 2 mld dolarów, głównie za sprawą przewozów tranzytowych między Rosją i Chinami a Unią Europejską. Towary są przewożone koleją przez białoruską Orszę, Mińsk i Baranowicze, przekraczają granicę w polskim Terespolu i zatrzymują się w terminalu załadunkowym Małaszewicze, gdzie następuje wymiana zestawów kołowych lub przeładunek towarów i kontenerów do kontynuowania tranzytu na Zachód.

Terminal "karmnikiem i piętą achillesową"

Redaktor opozycyjnego kanału Nexta uważa, że terminal w Małaszewiczach jest jednym z największych "karmników białoruskiego reżimu i zarazem jego piętą achillesową, gdyż znajduje się po polskiej stronie granicy i istnieje możliwość jego tymczasowego zablokowania do czasu, aż Łukaszenka nie zaprzestanie wrogich działań".

Czy rzeczywiście tymczasowe zatrzymanie tranzytu przez Małaszewicze zmusiłoby wywołującego kryzys migracyjny Łukaszenkę do "zrobienia kroku wstecz"? Zdaniem Giczana białoruski reżim może być zmuszony się cofnąć "nie tyle z powodu olbrzymich strat finansowych, co z obawy przed reakcją Chin".

Szrajbman: to w istocie wypowiedzenie wojny gospodarczej

- Widziałem wiele wezwań do zamknięcia przez Polskę tranzytu towarów przez granicę polsko-białoruską. To bardzo poważny krok, to byłoby w istocie wypowiedzenie wojny gospodarczej - powiedział w rozmowie z Europejskim Radiem dla Białorusi miński analityk Arciom Szrajbman, mieszkający obecnie na Ukrainie.