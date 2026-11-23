Świat "Decyzja została potwierdzona". Polskę wesprze samolot wczesnego ostrzegania AWACS Oprac. Kamila Grenczyn |

Zalewski o spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO. "Od samego początku spotkaliśmy się z solidarnością" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: VALDA KALNINA/PAP/EPA

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Po południu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli spotkała się Rada Północnoatlantycka, główny organ decyzyjny Sojuszu. Na posiedzeniu poświęconym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Polskę reprezentował między innymi wiceszef MON Paweł Zalewski.

Na briefingu prasowym poinformował, że wszyscy ambasadorzy NATO, którzy zabierali głos, "wyrażali pełną solidarność z nami w obliczu tych rosyjskich prowokacji". - Po drugie, mieli świadomość, i to był też element naszego przekazu, że ten piątkowy atak nie był odizolowany, że to jest część większej całości rosyjskiej eskalacji wobec NATO - powiedział Zalewski.

- Informowaliśmy o tym opinię publiczną, że spodziewamy się takich właśnie działań i dzisiaj właśnie z tym mamy do czynienia. Można powiedzieć, że Rosjanie w relacjach z NATO posunęli się wyżej na drabinie eskalacyjnej. To oznacza, i to również podzielili wszyscy ambasadorzy NATO, konieczność adekwatnej, odpowiedniej odpowiedzi Rosji - dodał.

Decyzja o wsparciu Polski. Paweł Zalewski: została potwierdzona

Zalewski przekazał, że część polskich propozycji dotyczących zwiększenia zdolności obrony powietrznej NATO "spotkała się z bardzo pozytywną odpowiedzią". - Decyzja została potwierdzona. Do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS - poinformował.

Zaznaczył, że to efekt działań szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jego relacji z naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie generałem Alexusem Grynkewichem.

Samolot wczesnego ostrzegania AWACS (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: VALDA KALNINA/PAP/EPA

Wcześniej na platformie X Kosiniak-Kamysz napisał, że "sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba". "To odpowiedź na ostatnie incydenty i wyraz zobowiązań NATO wobec Polski. Zabiegamy o dalsze wsparcie" - przekazał. "To znaczące uzupełnienie dla naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej, polskich F-16 i myśliwców sojuszniczych" - dodał szef MON.

Sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba. To odpowiedź na ostatnie incydenty i wyraz zobowiązań NATO wobec Polski. Zabiegamy o dalsze wsparcie.



To znaczące uzupełnienie dla naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej, polskich F-16 i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 23, 2026 Rozwiń

Eskalacja ze strony Rosji. "Musimy się przygotować"

Zalewski zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, podczas którego zostaną rozważone kolejne propozycje Polski w sprawie wzmocnienia obrony.

Następnie wiceszef MON był pytany, na jakie inne wzmocnienia może liczyć Polska. Jak przekazał, na razie mowa jest o samolocie AWACS. Przypomniał jednak, że Polsce zależy również na innych środkach rozpoznania. - Niektóre kraje zgłosiły gotowość do (ich) przekazania. Będę informował o tym w momencie, kiedy to już się stanie - sprecyzował.

- Mówiliśmy także o innych kwestiach, o których dzisiaj nie mogę powiedzieć - dodał Zalewski.

Pytany o to, w jaki sposób poniedziałkowe ustalenia mają ochronić Polskę przed kolejnym atakiem, wiceminister powiedział, że "musimy się na to przygotować". - My mówimy o tym, że Rosja jest skłonna do znacznie wyższego ryzyka, które zakłada również kontynuację tego typu działań - zaznaczył.

- Musimy się przygotować na to, że Rosjanie będą eskalować. Eskalują w Ukrainie, ale będą eskalować wobec NATO. (...) To, co robimy, dokładnie na tym polega - zwrócił uwagę Zalewski.