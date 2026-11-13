Świat Polska wśród krajów UE negocjujących w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. "Ucieszyłem się" Oprac. Filip Czerwiński |

Polska wśród krajów UE negocjujących w sprawie wojny w Ukrainie. Donald Tusk: ucieszyłem się Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W piątek w Dublinie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej. Jej przewodniczący Antonio Costa ogłosił, że Polska będzie jednym z państw, które wezmą udział w negocjacjach w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Oprócz Polski będą to: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy oraz instytucje UE.

Tusk: nie ma mowy o rewizji struktury bezpieczeństwa

Tusk w drodze powrotnej z Dublina przekazał, że "właściwie wszyscy poparli ideę formatu E5, a więc Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Włochy, plus liderzy instytucji europejskich".

- Ucieszyłem się, tak powiem nieskromnie. Dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie w tym formacie odgrywała kluczową rolę - wyznał szef polskiego rządu.

Donald Tusk w drodze powrotnej z nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Dublinie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Tusk podkreślił, że ta grupa przedstawicieli będzie odpowiedzialna za dalszy przebieg negocjacji z Ukrainą, Rosją i USA. Wskazał, że ich celem jest uniknięcie jakichkolwiek "niepotrzebnych ustępstw wobec Rosji".

- Mój głos był podobny do, na szczęście, wielu innych głosów. Nie ma mowy o rewizji struktury bezpieczeństwa w Europie, a więc tego, czego domaga się Putin. Będziemy i musimy rozmawiać o pokoju w Ukrainie, sprawiedliwym, także o przyszłości Ukrainy, jeśli chodzi o Unię Europejską, NATO. Ale na pewno nie będziemy zgadzali się w żadnym wypadku na zmiany w architekturze bezpieczeństwa europejskiego, zmiany na korzyść Rosji - oświadczył polski premier.

Według Tuska ta opinia zyskała akceptację "właściwie wszystkich przy stole". - Z ulgą mogę poinformować, że Unia Europejska zachowa się jednolicie - dodał.

Tusk: Putin nie chce w tej chwili ani pokoju, ani rozejmu

Rozmawiając z dziennikarzami, polski premier przypomniał, że wsparcie dla Ukrainy jest potrzebne Polsce. - Nie będziemy bezpieczni, jeśli Ukraina padnie. A ta późna jesień i zima będą absolutnie kluczowe. I nie możemy dopuścić do tego, żeby Ukraina tę wojnę przegrała, bo będziemy w bardzo poważnych kłopotach - tłumaczył.

Zdaniem Tuska Amerykanie zaczęli zabiegać o obecność Europy przy stole, gdyż Europa jest "absolutnie niezbędna", jeśli te negocjacje mają się toczyć "realnie". - Bez Europy nie ma szansy na sfinalizowanie żadnych rozmów - stwierdził.

- Strona amerykańska nie zawsze doceniała obecność Europy, niezależnie od formatu, w tych negocjacjach. Też nie ma się co oszukiwać. Wiemy dobrze, jak dużo miejsca w tych negocjacjach i w głowach naszych amerykańskich przyjaciół zajmuje kwestia biznesu, a niekoniecznie bezpieczeństwa europejskiego. Więc to są czasami nie, że niechęć, tylko różne punkty widzenia - mówił Tusk.

Premier podkreślił, że on nie ma "żadnych iluzji co do rosyjskich intencji". - Nie jestem tutaj osamotniony. Putin nie chce w tej chwili ani pokoju, ani rozejmu, i z całą pewnością stawia na wykończenie Ukrainy, przepraszam za to słowo, właśnie teraz, późną jesienią i zimą. A naszym zadaniem jest zapobiec temu tragicznemu finałowi - dodał.

Tusk skomentował ustalenia szczytu również w serwisie X. "Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas" - ocenił.

Pięć europejskich państw: Francja, Włochy, Polska, Niemcy i Wielka Brytania (E5) oraz instytucje europejskie uczestniczyć będzie w imieniu Europy w negocjacjach z Rosją, Ukrainą oraz USA. Stawką jest pokój w Ukrainie i bezpieczeństwo Polski i całej Europy. To nasz czas. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 13, 2026 Rozwiń

Negocjacje w sprawie wojny w Ukrainie

W stolicy Irlandii w nocy z czwartku na piątek doszło do spotkania z udziałem wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, a także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i instytucji UE.

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Kushner - który przyleciał z Witkoffem do Dublina prosto z Moskwy, gdzie obaj rozmawiali z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - poinformował po spotkaniu w Dublinie, że kolejna runda rozmów między Rosją a Ukrainą zostanie rozszerzona o Europę.

W piątek, także w Dublinie, odbyło się nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej.

- Dzisiaj przywódcy uzgodnili, że nasz europejski zespół ds. negocjacji pokojowych w Ukrainie składa się z instytucji UE oraz grupy E5 [Polska, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy - red.] w ramach koalicji chętnych - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa na konferencji prasowej po spotkaniu.

Według Costy "nasze zasady i stanowiska w tych negocjacjach pozostają dobrze znane, a nasz europejski zespół będzie nadal działał w ścisłej koordynacji i pełnej jedności". - Europa musi przemawiać jednym, wyraźnym (...) głosem we wszystkich dyskusjach kształtujących przyszłość Ukrainy oraz bezpieczeństwo naszego kontynentu, jest to zatem wspólny wysiłek całego zespołu - dodał.