Świat Media: Polska przekaże Ukrainie pociski do Patriotów. "Nikt nie mówi o masowych donacjach" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kosiniak-Kamysz: żadna decyzja w sprawie przekazanie Ukrainie rakiet do Patriotów jeszcze nie zapadła Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: `bundeswehr/Nurgün Ekmekcibasi

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Polska chce przekazać Ukrainie kilka pocisków do systemu Patriot - informuje w środę "Rzeczpospolita", powołując się na informacje w kręgach rządowych i wojskowych. Zwraca uwagę, że kilka dni temu ukraińskie MON przekazało, że wartość polskiej donacji dla Ukrainy wyniesie 50 mln euro i znajdą się w niej środki obrony powietrznej.

Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Ireneusz Nowak w rozmowie z dziennikiem mówił, że została zadeklarowana pewna liczba, lecz jest to informacja niejawna. Dodał, że mowa jest o przekazaniu niewielkiej liczby pocisków. "Nikt nie mówi o masowych donacjach" - zastrzegł. Dostawy takie są konsultowane z sojusznikami z NATO, w tym z administracją USA.

Gen. Nowak przypomniał też, że "taki sprzęt jest wykorzystywany do walki w interesie Polski". - Moim zdaniem moglibyśmy przekazać sprzęt poradziecki, który ciągle jest w naszym użytkowaniu, a który mógłby być bardzo przydatny dla Ukrainy, nawet jeśli wymaga remontu generalnego - mówił.

igrafika_20250716_03.png Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz , Mateusz Krymski

MON nie ujawnia szczegółów

MON potwierdził "Rzeczpospolitej", że jest przygotowywany kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy, jednak nie chciał mówił o szczegółach. "Przygotowujemy wsparcie obejmujące sprzęty, które wychodzą z użycia polskich Sił Zbrojnych (kończą im się resursy), takie, które byłyby nieużywane przez Wojsko Polskie, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie" - przekazał resort obrony.

O możliwej donacji pocisków do wyrzutni Patriot mówili w sierpniu szefowie MON - Władysław Kosiniak-Kamysz i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ten pierwszy zaznaczył wtedy, że "żadna decyzja" w sprawie przekazania Ukrainie rakiet do Patriotów jeszcze nie zapadła.

Kosiniak-Kamysz wielokrotnie przekonywał, że przekazanie sprzętu Ukrainie będzie korzystne dla polskiej armii, ponieważ Polska w zamian miała otrzymać technologie dronowe i rakietowe - przypomina "Rzeczpospolita". Jednak, jak dodaje dziennik, "sprawa ta utknęła na poziomie politycznym po tym, jak prezydent Ukrainy nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA".

Szefowa KE: przyspieszymy dostawy Patriotów

W środę o dostawach Patriotów dla Ukrainy mówiła również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. - Unia Europejska przyspieszy dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy i będzie z nią współpracować nad nowym, tańszym systemem obrony przeciwrakietowej - ogłosiła podczas orędzia o stanie UE.

Podkreśliła, że priorytetem przed nadchodzącą zimą jest wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. W tym kontekście zapowiedziała przyspieszenie dostaw pocisków do systemów Patriot. Przyznała też, że w ostatnich tygodniach UE po raz pierwszy uzgodniła z państwami unijnymi i NATO zakup amerykańskich rakiet obronnych.

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowe środki na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. Jak informowano, 6,1 miliarda euro (26,3 miliarda złotych) zostanie wydane między innymi na środki obrony powietrznej - w tym rakiety do systemów Patriot.