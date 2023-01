"Welt": wysłanie przez Polskę czołgów Leopard Ukrainie bez zgody Niemiec byłoby "bezprecedensowym afrontem"

Portal niemieckiego dziennika "Welt" odniósł się do zapowiedzianego przez prezydenta Andrzeja Dudę przekazania Ukrainie kompanii czołgów Leopard. "Wymagałoby to jednak zgody Berlina, inaczej działanie Polski byłoby bezprecedensowym afrontem. Kanclerz Scholz ma w tej sytuacji trzy możliwości" - napisano.

Jak podkreślił dziennik, nasuwa się tu kluczowe pytanie: czy Polska będzie czekać na zielone światło z Niemiec dla dostaw Leopardów, czy też zdecyduje się dostarczyć je na własną rękę. "To ostatnie byłoby bezprecedensową zniewagą. Leopard 2 jest produktem niemieckim. Wysłanie czołgów (do innego kraju) wymaga pozwolenia z Berlina" – podkreślił "Welt".

"Welt": wydaje się, że Warszawa po prostu chce pominąć Niemcy

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin chce zorganizować 20 stycznia w amerykańskiej bazie sił powietrznych Ramstein (Nadrenia-Palatynat) spotkanie w sprawie wsparcia militarnego Ukrainy, z udziałem m.in. USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. „Polska jest gotowa do udziału w koalicji krajów europejskich, które chcą przekazać Ukrainie czołgi Leopard. (…) Chodzi o udział w europejskiej koalicji i zmotywowanie niemieckiego rządu do podjęcia ostatecznej decyzji o przekazaniu Ukrainie niemieckich czołgów Leopard” – zaznacza „Welt”.

"Przed kanclerzem Niemiec rysują się obecnie trzy możliwości"

Tuż po ogłoszeniu informacji o dostawie czołgów przez Polskę w Niemczech pojawiły się pierwsze głosy nawołujące do wydania na to zgody. - Ukraina potrzebuje zachodnich czołgów do obrony i wyzwalania obszarów okupowanych przez Rosję – powiedział w środę w Berlinie poseł Zielonych do Bundestagu Robin Wagener, przewodniczący niemiecko-ukraińskiej grupy parlamentarnej. - Chęć naszych polskich przyjaciół do utworzenia europejskiej koalicji na rzecz dostaw europejskich czołgów jest ważnym sygnałem solidarności. (…) Berlin powinien pójść za tym przykładem – podkreślił.