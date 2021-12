Polska przekazała pół miliona szczepionek przeciw COVID-19 do Laosu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało we wtorek, że Polska przekazała Laosowi pół miliona szczepionek przeciw COVID-19. Wcześniej preparaty z Polski trafiły między innymi do Wietnamu, Tajwanu, Kenii czy Bangladeszu.

"Polska dostarczyła pół miliona szczepionek przeciw COVID-19 do Laosu" - poinformował we wtorek resort spraw zagranicznych. "Kolejny transport szczepionek przeciw COVID-19 dotarł do Laosu, tym razem w liczbie 500 tys. dawek. Razem walczymy z pandemią na całym świecie" - podało we wtorek na Twitterze MSZ.