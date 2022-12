Polski resort obrony zakupił system do szkolenia w zwalczaniu okrętów podwodnych

czytaj dalej

Piątek jest 296. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent Władimir Putin nie zrezygnował ze swoich maksymalnych celów, ale nie widzimy oznak, by miał wkrótce ruszyć na Kijów - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do słów naczelnego dowódcy ukraińskiej armii generała Wałerija Załużnego, który w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika "The Economist" stwierdził, że Rosjanie przygotowują nową ofensywę i mogą ponownie ruszyć na stolicę ukraińską. Kirby zapowiedział też, że w następnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy znajdzie się uzbrojenie z zakresu obrony powietrznej. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.