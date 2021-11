MSW Polski, Łotwy, Estonii, Austrii i Litwy wzywają organizacje humanitarne do współpracy z władzami Białorusi i pomocy migrantom

"W ostatnich miesiącach władze białoruskie zachęcały obywateli państw trzecich do przyjazdu na Białoruś, wydawały im wizy turystyczne, sprowadzały ich w pobliże granicy Białorusi z Unią Europejską i zmuszały ich do nielegalnego przekraczania granicy i przechodzenia na terytorium Łotwy, Litwy i Polski" – przypominają europejscy ministrowie.

Apel ws. współpracy z władzami Białorusi i pomocy migrantom

To instrumentalizacja migracji i wykorzystywanie ludzi do celów politycznych, które potępiamy - zaznaczają autorzy listu. Zwracają także uwagę na to, że nadchodzący sezon zimowy i związane z nim pogarszające się warunki pogodowe stwarzają "wysokie ryzyko dla osób odbywających te niebezpieczne podróże". Zapewniają, że "tam, gdzie to możliwe, Łotwa, Litwa i Polska dostarczają na swoich terytoriach natychmiastową pomoc humanitarną i medyczną potrzebującym jej osobom".