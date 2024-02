Polska lekarka porwana w Czadzie. "Napastnicy podawali się za pacjentów"  

- Z tego, co wiemy podłoże porwania ma bardziej charakter kryminalny, być może jest to porwanie dla okupu - powiedział w poniedziałek rzecznik MSZ Paweł Wroński. Dzień wcześniej agencja AFP podała, że w południowym Czadzie została uprowadzona polska lekarka. Akcja poszukiwawcza trwa.

- Napastnicy podawali się za pacjentów - powiedział w rozmowie z Polsat News Paweł Wroński. - Z tego, co wiemy podłoże porwania ma bardziej charakter kryminalny, być może jest to porwanie dla okupu - dodał.

Kontakt z siłami bezpieczeństwa Czadu

- Mamy bardzo dobry kontakt z siłami bezpieczeństwa Czadu, nawiązany został kontakt także z episkopatem miejscowym. Dostajemy stałe meldunki, to, co przekazuję odbywa się w oparciu o ostatni meldunek Centrum Operacyjnego MSZ - powiedział Wroński.

Uprowadzenie wolontariuszki

"Byli uzbrojeni". Okoliczności porwania

Jak relacjonowała AFP Ildjima Abdraman, gubernator prowincji Tandjile, w której znajduje się Dono Manga, rano do szpitala w którym pracuje Polka przybyło dwóch mężczyzn towarzyszących fałszywemu pacjentowi. Napastnicy wykorzystali nieobecność żołnierzy zabezpieczających zwykle placówkę, którzy udali się na muzułmańską modlitwę. Porwano dwoje lekarzy, Polkę i Meksykanina.

Potem dołączył do nich czwarty napastnik. - Byli uzbrojeni i zabrali porwanych na motocyklu – kontynuowała Abdraman, po czym dodała: - Pod naciskiem ścigającej ich policji porzucili meksykańskiego lekarza, ale udało im się zbiec z kobietą.

- Mamy potwierdzenie, że do takiej sytuacji doszło. Najszybciej jak mogłem, spróbowałem się skontaktować z Meksykaninem, który został porwany razem z Polką. Na ten moment, nie udało mi się. Czynimy wszelkie starania, żeby uzyskać więcej informacji - powiedział, Jak tłumaczył, "nic mu nie wiadomo", by lekarka została wysłana do Czadu przez Caritas Polska. - Wiemy, że pracowała na miejscu w placówce, którą prowadzi Caritas miejscowy - dodał.