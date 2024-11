"Polska zwraca się ku krajom nordyckim i bałtyckim, by utworzyć blok przeciwko Rosji" - ocenił francuski dziennik "Le Monde" w związku z pierwszym udziałem Polski w forum państw nordyckich i bałtyckich w szwedzkim Harpsund. Mimo to ekspert gazety nie spodziewa się, by dziewięć krajów rozwinęło szerzej współpracę wojskową.