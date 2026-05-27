Pilne
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską

Keir Starmer
Tusk o podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią: dziejowa chwila
Polska jest jednym z najbliższych partnerów Zjednoczonego Królestwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – oświadczył brytyjski premier Keir Starmer przed podpisaniem nowego traktatu z Polską. Dokument ma dotyczyć między innymi zacieśnienia współpracy wojskowej oraz zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.

Szef brytyjskiego rządu, cytowany w komunikacie Downing Street opublikowanym w nocy z wtorku na środę, ocenił, że Londyn i Warszawa już teraz są bliskimi sojusznikami, ale "wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa".

Traktat między Polską i Wielką Brytanią, który ma zostać podpisany w środę w Londynie, to "największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa" - oświadczył Keir Starmer.

Wcześniej premier Donald Tusk mówił o "dziejowej chwili". Jak podkreślił, w trakcie prac nad traktatem polska strona zabiegała o rozwiązania, których celem będzie "realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju tak, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom".

Polska

Nowy traktat z Wielką Brytanią. Czego będzie dotyczył?

Według kancelarii brytyjskiego premiera środowe porozumienie, które mają podpisać premierzy Donald Tusk i Starmer, zakłada między innymi: wspólną produkcję pocisku obrony powietrznej średniego zasięgu nowej generacji, "zakrojone na szeroką skalę" ćwiczenia polskich i brytyjskich wojsk, wzmacnianie systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz "projektowanie i rozwój nowych efektorów obrony powietrznej, czyli zaawansowanej amunicji".

Downing Street dodaje, że traktat "podkreśli historyczne więzy" między Londynem i Warszawą, ale także pragnienie rządu Partii Pracy, by po brexicie doprowadzić do większego zbliżenia z Unią Europejską.

Według kancelarii Starmera Wielka Brytania ma się zaangażować we wzmacnianie wschodniej flanki NATO poprzez "zwiększenie wykorzystania systemów bezzałogowych". Warszawa i Londyn mają też przyśpieszyć współpracę w zwalczaniu cyberataków i kampanii dezinformacji w sieci.

Premierzy o migracji i zagrożeniach hybrydowych

Na liście tematów rozmów szefów obu rządów ma też znaleźć się kwestia wzmocnienia granic przed nielegalną migracją i wspólnego zwalczania grup przemytników ludzi.

"Oczekuje się, że przywódcy omówią znaczący wzrost liczby ataków hybrydowych" - czytamy w komunikacie, który wymienia w tym kontekście "zlecone przez Rosję podpalenia we wschodnim Londynie" oraz pożary wywołane przez paczki kurierskie wyposażone w urządzenia samozapalające, do których doszło w Birmingham i w kilku miejscach na kontynencie.

"Polska jest jednym z najbliższych partnerów Zjednoczonego Królestwa w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, wiernym sojusznikiem Ukrainy oraz ważnym partnerem gospodarczym, jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie" - napisano w oświadczeniu Downing Street.

Tusk w Wielkiej Brytanii. Plan wizyty

W południe premier Wielkiej Brytanii powita Donalda Tuska w Northolt Air Base, gdzie odbędzie się też spotkanie delegacji. Podpisanie traktatu przez premierów Tuska oraz Starmera odbędzie się o godzinie 13 w The Battle of Britain Bunker.

Donald Tusk oraz Keir Starmer złożą też wieńce pod pomnikiem poświęconym pilotom i personelowi naziemnemu z Bitwy o Anglię. Przewidziano także spotkanie z żołnierzami.

W zeszłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją w Londynie, a Polska podpisała w Nancy traktat z Francją.

Udostępnij:
