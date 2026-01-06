Logo strona główna
Świat

Polscy rzeźbiarze w Chinach. Biorą udział w największym lodowym festiwalu

Polscy rzeźbiarze biorą udział w największym lodowym festiwalu na świecie w Chinach
Polscy rzeźbiarze na największy lodowym festiwalu na świecie w Chinach
Źródło: TVN24
Polscy rzeźbiarze biorą udział w największym lodowym festiwalu na świecie w Chinach. Czterej studenci ASP z Warszawy z niemal czterdziestoma innymi zespołami. Wśród Polaków którzy pasjonują się rzeźbą są tacy, którzy zajmowali się czymś zupełnie innym i decyzję o studiach artystycznych podjęli po latach. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Autorka/Autor: Karolina Bałuc

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

