Polsko-ukraińska delegacja w Waszyngtonie. "Jeden przekaz do liderów opinii w USA"

Mularczyk: Spotykaliśmy się z licznymi wyrazami uznania. Byliśmy dumni

- Byliśmy bardzo wzruszeni i dumni z tego, że podczas większości spotkań spotykaliśmy się z licznymi wyrazami uznania i wsparcia dla Polski i Polaków za jej działania na rzecz uchodźców, widać że Ameryka to bardzo wysoko ocenia. To, co jednak jest dla nas kluczowe, to to, że Amerykanie - klasa polityczna, członkowie think thanków - są bardzo zainteresowani tym, co się dzieje w Ukrainie i rolą Polski w tej sprawie oraz jako kluczowego kraju wschodniej flanki NATO - dodał polityk.