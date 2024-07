Balon ze śmieciami wylądował na terenie kancelarii prezydenta

Balony ze śmieciami

Od końca maja komunistyczna Korea Północna wysłała do Korei Południowej przeszło trzy tysiące balonów obarczonych workami ze śmieciami, co stało się kolejnym powodem do wzrostu napięcia między państwami. Wśród śmieci była zniszczona odzież oraz ziemia zawierająca ślady ludzkich odchodów i pasożytów. Pjongjang utrzymuje, że była to odpowiedź na balony z propagandowymi ulotkami, wysyłane przez cywilne organizacje z Południa.