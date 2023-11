Polka wśród 100 kobiet roku 2023 według BBC

Autorzy listy 100 najbardziej inspirujących i wpływowych kobiet za rok 2023 zaznaczają, że niewidoma od urodzenia Polka zaczęła rozwijać "szczególną wrażliwość na śpiew ptaków" po tym, jak w wieku 12 lat otrzymała od bliskich magnetofon i uważa, że dzielenie się "całym dobrem, pięknem i ukojeniem", jakie mają do zaoferowania dźwięki natury, jest przywilejem, "niezależnie od różnic, jakie możemy między sobą dostrzec".

Kim jest Izabela Dłużyk. Polka na liście 100 kobiet BBC

We wrześniu Izabela Dłużyk, na co dzień pracująca w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, gościła w podcaście dokumentalnym stacji BBC Radio 4. Oprowadzając dziennikarkę Monicę Whitlock po Puszczy Białowieskiej opowiedziała między innymi o swojej pracy, ptakach i dźwiękach puszczy. - My, ludzie, bardziej skupiamy się na aspektach wizualnych. Przy obserwacji ptaków myślimy głównie o fotografii. Na przykład identyfikujemy gatunki na podstawie ich wyglądu, a nie dźwięków - oceniła. - Słuchanie czyni nas bardziej świadomymi - dodała.