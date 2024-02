Nocny atak komandosów, śmigłowiec pod ostrzałem. Tak uwolniono Polkę w Czadzie

Wspólna operacja sił specjalnych Francji i Czadu została przeprowadzona w nocy, porywacze próbowali w jej trakcie zestrzelić wojskowy śmigłowiec - zagraniczne media po uwolnieniu polskiej lekarki porwanej w Czadzie przekazały szczegóły przebiegu akcji ratowniczej. Kobieta, która wróciła już bezpiecznie do Polski, miała być przetrzymywana w gęstym lesie na południu kraju.

Czad - operacja ratunkowa Polki

Kobieta miała zostać uratowana 13 lutego o godz. 3. w nocy czasu miejscowego, we wspólnej operacji francuskich i czadyjskich sił specjalnych. - Kiedy śmigłowiec przeleciał nad ich głowami, porywacze wyszli na zewnątrz i próbowali zestrzelić maszynę, zostawiając zakładniczkę samą - relacjonował gubernator prowincji Tandjilé Ildjima Abdraman, cytowany przez AFP.

W tym czasie znajdujące się na ziemi siły czadyjskie ruszyły do przodu, dotarły do miejsca, gdzie uwięziono Polkę, i uwolniły ją. - Wszyscy porywacze zostali zabici. Było ich trzech - przekazał Abdraman. Lekarka została przetransportowana śmigłowcem do stolicy kraju, Ndżameny. Djarma Media podał, że kobieta była "osłabiona i w szoku", ale w dobrym stanie.