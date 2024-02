Komentarze po słowach Trumpa. "Dzisiaj Ukraina jest zakładnikiem politycznej walki w USA"

Europejscy członkowie NATO muszą myśleć o przygotowaniu się do funkcjonowania Europy w warunkach mało przyjaznego partnera w Stanach Zjednoczonych - powiedziała w TVN24 politolożka Agnieszka Bryc, komentując wypowiedź Donalda Trumpa. Ołeh Biłecki, ukraiński dziennikarz mówił, że "w tej chwili Ukraina jest zakładnikiem politycznej walki w Stanach Zjednoczonych".

Były prezydent USA Donald Trump powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump. Biały Dom skrytykował tę wypowiedź.

Bryc: musimy zacząć myśleć o funkcjonowaniu w warunkach mało przyjaznego partnera w USA

O wypowiedzi Trumpa rozmawiali w niedzielę goście TVN24. Doktor Agnieszka Bryc, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powiedziała, że "to są niepokojące słowa, ale takie, których się mogliśmy spodziewać". - Trump jeszcze pełniąc funkcję prezydenta, dużo mówił o finansowym wymiarze artykułu 5., czyli sprowadzał to do formuły: "płać i wtedy artykuł 5. działa" - mówiła.

W traktacie północnoatlantyckim, na podstawie którego działa NATO, artykuł piąty mówi o wspólnej obronie.

- Dzisiaj to potwierdza, a nawet wzmacnia ten przekaz. To jest zachęta dla strony rosyjskiej do tego, żeby myśleć w sposób ofensywny nie tylko o Ukrainie, ale być może w kolejnych kierunkach - dodała.

- My już od dawna wiemy, na czym stoimy i to jest ten moment, w którym europejscy członkowie NATO muszą myśleć o przygotowaniu się do funkcjonowania Europy, także flanki wschodniej, w warunkach mało przyjaznego partnera w Stanach Zjednoczonych - powiedziała Bryc.

Biłecki: Ukraina jest zakładnikiem politycznej walki w USA

Ołeh Biłecki, ukraiński dziennikarz mówił, że w Ukrainie toczy się dyskusja o tym, jakie będą polityczne losy finansowego wsparcia ze strony USA. - Być może to zabrzmi niedobrze wobec mojego kraju, ale faktycznie w tej chwili Ukraina jest zakładnikiem politycznej walki w Stanach Zjednoczonych - stwierdził.

- Chodzi oczywiście o te pakiety pomocy. (...) Rozumiemy, że teraz walka pomiędzy demokratami a republikanami bardzo mocno odbija się właśnie na decyzji o wsparciu Ukrainy. Jesteśmy tego tutaj świadomi - zaznaczył Biłecki.

