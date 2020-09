Politycy obu obozów reagują na słowa Trumpa o wyborach

W środę prezydent USA Donald Trump pytany, czy zagwarantuje pokojowe przekazanie władzy po wyborach 3 listopada, odparł: - Będziemy musieli zobaczyć, co się stanie. Wiecie, że bardzo mocno narzekałem na głosy [oddawane pocztą - red.], one są katastrofą. Jak pozbędziemy się ich, (...) nie będzie przekazania władzy, będzie kontynuacja. Głosy (korespondencyjne) są poza kontrolą, wy to wiecie, ja to wiem, a demokraci wiedzą to lepiej niż ktokolwiek inny.