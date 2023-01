Politico: Unia Europejska wchodzi do Armenii, na obszar postrzegany przez Kreml jako swój

Unia Europejska zwiększa swoją obecność w Armenii, obszarze postrzeganym przez Rosję jako swój – podaje portal Politico, odnosząc się do planowanego przez Brukselę rozszerzenia unijnej misji monitorującej armeńsko-azerską granicę.

We wrześniu 2022 roku Armenia znalazła się pod ostrzałem sąsiedniego Azerbejdżanu , którego wojska przedarły się przez granicę, zajmując strategiczne wyżyny. Tzw. wojna dwudniowa zakończyła się wspieranym przez Zachód zawieszeniem broni.

Zaledwie kilka tygodni później do regionu przybyli pierwsi z ok. 40 cywilnych obserwatorów Unii Europejskiej, codziennie monitorujący dzielącą kraje linię demarkacyjną.

Unia Europejska zwiększa obecność w Armenii

Mimo to, w związku z postrzeganiem Rosji jako strony wspierającej Azerbejdżan, w Armenii doszło do serii bezprecedensowych protestów wzywających do opuszczenia OUBZ i opowiedzenia się po stronie Zachodu.