Politico: jedna z głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej, chce wrócić do pracy w europarlamencie

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 458 dni. Kreml znów próbuje wpływać na Zachód, by skłonił Ukrainę do ustępstw i podjęcia negocjacji na warunkach korzystnych dla Rosji - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Możliwe, że Moskwa wzmacnia narrację o swoim rzekomym zainteresowaniu negocjacjami przed planowaną ukraińską kontrofensywą, by zniechęcić Zachód do kontynuowania wsparcia dla Kijowa - oceniają analitycy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.