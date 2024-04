Politico: Indie zmniejszają import broni z Rosji i otwierają się na zachodnie rynki

Na zmiany w zamówieniach zbrojeniowych Indii miała wpłynąć wojna w Ukrainie, nałożenie przez Zachód sankcji gospodarczych na Rosję, a także obawy Indii dotyczące jakości rosyjskiego sprzętu – wylicza Politico. Jak zauważono daje to szanse na przyszłe zamówienia Indii dla zachodnich producentów broni.

Rosja nie wywiązuje się z umów

Eksperci z New Delhi wskazują, że Rosja w ostatnim czasie nie wywiązuje się z już podpisanych umów, m.in. nie doszło do dzierżawy rosyjskiego okrętu atomowego i nie dostarczono dwóch z pięciu systemów obrony powietrznej S-400.

Prawdopodobnie nie dojdzie również do budowy rosyjskich fregat w stoczni w Goa. Ponadto stwierdzono, że jakość dostarczonych rosyjskich myśliwców MiG-29K była poniżej standardów.

Indie otwierają się na zachodnie rynki

Politico wskazuje, że wzmacniają się więzi obronne między New Delhi i Waszyngtonem. Znakiem tego ma być podpisanie w 2023 r., podczas spotkania premiera Narendry Modiego z Joe Bidenem w Waszyngtonie, umowy z General Motors na transfer technologii do indyjskich myśliwców. Jednak wciąż utrzymuje się nieufność między tymi państwami. Wynika ona między innymi z wcześniejszej sprzedaży przez USA sprzętu obronnego Pakistanowi.

Zdaniem Politico nowym graczem na indyjskim rynku może być Francja. Dzięki niedawnemu zakupowi 26 myśliwców Rafale Paryż stał się drugim co do wielkości kontraktów dostawcą do tego kraju. Indie planują także podpisać umowy na sprzęt obronny z Izraelem i Koreą Południową. Rozważają też zakup nowego okrętu podwodnego z Niemiec lub Hiszpanii.