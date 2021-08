"Pandemia dwóch prędkości". Bogaci czekają na trzecią dawkę szczepionki, biedni mogą liczyć na pół dawki

Zamożne kraje prześcigają się, by rozpocząć - wbrew zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia - podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze przed końcem września. Tymczasem biedniejsze państwa - mierzące się ze znacznymi niedoborami dostaw szczepionek - rozważają podawanie obywatelom chociaż połowy dawki, by zapewnić im jakąkolwiek ochronę przed wirusem - pisze Politico.

Światowa Organizacja Zdrowia liczyła na to, że do końca lata wszystkie kraje świata zaszczepią już co najmniej 10 procent swojej populacji. Ten cel jest jednak daleki od realizacji. Portal Politico zwraca uwagę, że w krajach o niskich dochodach tylko 1,4 procent ludności otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. Około 82 procent szczepionek trafiło do państw o wysokim i średnim dochodzie. Jak ostrzega portal - grozi to "pandemią dwóch prędkości".