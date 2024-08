CNN opisuje, że podczas ostatniej, ubiegłotygodniowej konwencji UNESCO w Delhi w Indiach do listy Światowego Dziedzictwa dodano 24 nowe miejsca. Jednym z nich są Markizy. To archipelag składający się z 12 wysepek, z których tylko połowa jest zamieszkana. Łącznie liczy 9 tys. mieszkańców, a najbardziej zaludnioną jest wysepka Nuku Hiva. Archipelag należy do Polinezji Francuskiej, zamorskiego terytorium Francji, do którego należą też m.in. Bora Bora i Tahiti.