Polak zaginął na Oceanie Atlantyckim w okolicach Wysp Kanaryjskich. Podróżnik wypłynął 13 czerwca z portu Gran Tarajal na wyspie Fuerteventura (Wyspy Kanaryjskie). Miał dopłynąć do portu Pasito Blanco na Gran Canarii, by w sobotę, 15 czerwca lecieć samolotem z Las Palmas do domu we Frankfurcie. Mężczyzna nie dotarł jednak jachtem na Gran Canarię. Zaginął na Oceanie Atlantyckim.