Polak porwany w Burkina Faso uwolniony po dwóch miesiącach

Przywódcy państw NATO zdecydowali o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa w Sojuszu. - Dla Polski, dla wschodniej flanki NATO, to decyzja o charakterze absolutnie fundamentalnym - ocenił na konferencji prezydent Andrzej Duda. - Jest to z punktu widzenia całego Sojuszu wiadomość dnia - dodał. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do tego, że w Polsce powstanie stałe dowództwo V Korpusu armii USA, ocenił, że to wzmocnienie w trudnej sytuacji.