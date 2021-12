Polski marynarz porwany przez piratów w Zatoce Gwinejskiej

Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina poinformował w rozmowie z PAP, że resort "prowadzi wszelkie rozmowy konieczne do rozwiązania sytuacji".

Wysłano śmigłowiec, aby pomóc porwanym

By pomóc marynarzom, znajdująca się w okolicy duńska fregata wysłała w poniedziałek śmigłowiec w kierunku kontenerowca znajdującego się w pobliżu wyspy Bioko należącej do Gwinei Równikowej - opisywała agencja Reutera. Jednostka podążyła za łodzią piratów, na której pokładzie znajdowało się sześciu zakładników, jednak musiała zakończyć operację, kiedy dotarła do nigeryjskich wód terytorialnych - tłumaczył rzecznik duńskich sił zbrojnych.