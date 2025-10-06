Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polacy z flotylli "bezpiecznie wylądowali w Atenach"

Samolot Aegean Airlines na lotnisku w Atenach
Radosław Sikorski: Polacy bezpiecznie wylądowali w Atenach
Źródło: TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że Polacy z flotylli dla Gazy wylądowali w stolicy Grecji, Atenach. Inicjatywa Global Movement to Gaza Poland przekazała, że "powrotu do Polski możemy spodziewać się w najbliższych dniach".

Izraelskie MSZ podało, że w poniedziałek deportowano 171 zatrzymanych uczestników flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, w tym szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg i polskich obywateli. Organizacja Global Movement to Gaza Poland poinformowała wcześniej, że wszyscy członkowie polskiej grupy opuszczą izraelskie więzienie na okupowanym terytorium Palestyny i zostaną przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie do Grecji.

Krótko po godzinie 17 informację o bezpiecznym wylądowaniu Polaków w Atenach podał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. "Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie" - napisał minister na platformie X.

Na konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji potwierdził, że deportowani do Aten obywatele Polski są "cali i zdrowi". Informacje o ich stanie zdrowia przekazał mu ambasador Polski w Izraelu, Maciej Hunia. - O ile wiem, wpałaszowali kanapki, już wylądowali w Atenach i są w drodze do kraju - powiedział Sikorski.

Ministra spraw zagranicznych zapytano również o to, jak ocenia działania strony izraelskiej w kontekście całej procedury ekstradycyjnej. - Wiemy, że poprzednio przy takiej flotylli były tragiczne wydarzenia, więc tym razem udało się tego uniknąć. To dobrze - odparł.

Global Movement to Gaza Poland przekazało, że polskich obywateli czeka teraz obdukcja lekarska. "Powrotu do Polski możemy spodziewać się w najbliższych dniach, nie wcześniej jednak niż w środę" - przekazano.

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

Polscy aktywiści zatrzymani w Izraelu

Wśród zatrzymanych byli: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo, już wróciła do Turcji.

Wedle polskiej sekcji Global Movement to Gaza, Faris był "w pogorszonym stanie fizycznym". Natomiast Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami, przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Przebywający w Izraelu reporter TVN24 Jacek Tacik przypomniał, że trójka obywateli naszego kraju miała możliwość opuszczenia kraju wcześniej, tuż po zatrzymaniu, jednak odmówili podpisania odpowiednich dokumentów dotyczących deportacji. Zgodnie z izraelskimi procedurami musieli więc stanąć przed pewnego rodzaju "sądem administracyjnym". Jak tłumaczył Tacik, nie był to jednak proces, jaki możemy znać z polskich sądów, lecz procedura administracyjna przeprowadzona w miejscu ich zatrzymania w więzieniu na pustyni Negew.

Zespół Sterczewskiego informował na Instagramie, że poseł jest "cały i zdrowy" oraz bezpieczny "na tyle, ile to możliwe".

W niedzielę Radosław Sikorski przekazał, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Dodał, że pomimo tego, iż odmówili oni dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić do Polski.

Izrael wypuszcza zatrzymanych aktywistów

W środę w nocy, gdy statki Globalnej Flotylli Sumud podpłynęły na mniej niż 80 mil morskich (około 148 kilometrów) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Izrael deportował już 171 zatrzymanych uczestników flotylli do Grecji i Słowacji. Wśród nich byli obywatele Grecji, Włoch, Francji, Irlandii, Szwecji, Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Austrii, Luksemburga, Finlandii, Danii, Słowacji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Serbii i USA - wyliczyło izraelskie MSZ w komunikacie na platformie X. Dodano, że w grupie była szwedzka aktywistka Greta Thunberg.

Minister sprawiedliwości Izraela Jariw Lewin informował w poniedziałek, że spośród 309 osób nadal przebywających w areszcie w Izraelu, 200 ma zostać wydalonych w ciągu najbliższych 24 godzin.

Greckie MSZ poinformowało, że w poniedziałek do kraju powróci 27 uczestników zatrzymanej przez Izrael flotylli. Do Grecji ma też przybyć 28 Francuzów.

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Wicepremier i szef MSZ Włoch Antonio Tajani poinformował, że samolotem do Aten odleci w poniedziałek 15 ostatnich obywateli tego państwa trzymanych w Izraelu. W sobotę wieczorem do Rzymu przybył samolot z 26 Włochami z flotylli.

W Madrycie w niedzielę wylądował samolot z pierwszą grupą deportowanych Hiszpanów, liczącą 21 osób, a także kilkoma obywatelami Holandii i Portugalii - podała agencja EFE. Dodano, że w izraelskim więzieniu dalej pozostaje 28 Hiszpanów.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu i przekonywały, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

OGLĄDAJ: Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne
pc

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/sikorskiradek

Udostępnij:
TAGI:
IzraelAutonomia PalestyńskaStrefa Gazy
Czytaj także:
noworodek shutterstock_1426845299
Tego spadku nie da się odwrócić. Dlaczego w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci?
Zdrowie
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
WARSZAWA
Robert Lewandowski
"O Jezu, dziękuję bardzo, ale fajny dzień". Rozbawiony Lewandowski
EUROSPORT
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
BIZNES
imageTitle
Długo nie pograł. Zdobywca Złotej piłki znów kontuzjowany
Najnowsze
Pokaz dronów w Chinach
Wystrzelono fajerwerki, z nieba spadły na ludzi kule ognia
Świat
Nie żyje 68-letni ochroniarz
Śmiertelny wypadek w kolejowej bazie. Maszynista pod wpływem alkoholu
Wrocław
Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Kto zapłacił za wizytę Hołowni w USA? Kancelaria Sejmu odpowiada
Instalacja "Niebo Kielc"
Lustro w chodniku za prawie 87 tysięcy złotych
Kielce
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
METEO
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
BIZNES
Jakub Rutnicki
Kontrowersyjna decyzja w sprawie Rosji i Białorusi. Minister sportu reaguje
EUROSPORT
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
METEO
Edukacja zdrowotna
Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane
WARSZAWA
KOBIETA
Karoliny Wróbel nie odnaleziono, podejrzany o zabójstwo opuszcza areszt
Katowice
Oszust podszył się pod lekarkę i wykonywał badania neurologiczne
Fałszywe obietnice mogą kosztować życie. Lekarze apelują
Zdrowie
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
BIZNES
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej w Uszczynie (gmina Sulejów)
Chemiczna substancja rozpylona w szkole. Siedmioro uczniów w szpitalu
Łódź
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
METEO
imageTitle
Serwowali po zwycięstwo i wszystko się posypało. Bolesna porażka Zielińskiego
EUROSPORT
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Ważna decyzja w sprawie pociągu do lotniska w Modlinie
Dariusz Gałązka
Angela Merkel
Co naprawdę powiedziała Angela Merkel o Polsce i wojnie Putina
Świat
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
BIZNES
Tramwaj wypadł z szyn
W centrum Łodzi tramwaj wypadł z torów
Łódź
Aktem oskarżenia objęto pięć osób
Pobili właściciela młotkiem i łomem, splądrowali dom. Usłyszeli wyroki
Katowice
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
METEO
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
BIZNES
Bojownicy zaatakowali więzienie w Somalii
Udając oddział wojska przeniknęli do stolicy i uderzyli
Świat
Ośmiu pseudokibiców aresztowanych za brutalne pobicie w Jaworznie
Ośmiu pseudokibiców aresztowanych za brutalne pobicie
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica