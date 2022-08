Pół roku temu Rosja zaatakowała Ukrainę. Alina Makarczuk: mój świat się wtedy zawalił i odrodził jednocześnie

- Mój świat się wtedy zawalił i odrodził jednocześnie - powiedziała. - Jak patrzysz, jak twój kraj jest niszczony, jak słyszysz o tym, że desant się wysadził w Hostomelu, jak słyszysz, że wojsko rosyjskie jest na przedmieściach Kijowa, jak słyszysz, że twoja babcia robi siatki maskujące, a tata zapisał się do wojska, który nigdy w wojsku wcześniej nie był, to są to rzeczy, które są bardzo trudne - mówiła. - Z drugiej strony wiesz, że optymizm to jedyne, co ci pozostaje - dodała.