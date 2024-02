Czy "feminizm przyniósł więcej szkody niż pożytku"? Zapytano mężczyzn z pokolenia Z

Sondaż wśród młodych Brytyjczyków w wieku od 16 do 29 lat przeprowadził Ipsos na zamówienie Instytutu Polityki King's College w Londynie i Globalnego Instytutu Przywództwa Kobiet. Chłopców i młodych mężczyzn zapytano między innymi o to, czy współcześnie ​​trudniej być mężczyzną czy kobietą, a także o ich opinie o feminizmie i tzw. toksycznej męskości.

Pokolenie Z o feminizmie i "toksycznej męskości"

Co czwarty z Brytyjczyków w wieku od 16 do 29 lat zgadza się ze zdaniem, że obecnie ​​"trudniej być mężczyzną niż kobietą". Co piąty młody mężczyzna z pokolenia Z pozytywnie ocenia postać Andrew Tate’a, influencera, który ma na platformie X 8,7 miliona obserwujących. Na deklarującym się jako "absolutny mizogin" celebrycie ciążą zarzuty handlu ludźmi, gwałtu i stworzenia grupy przestępczej mającej na celu wykorzystywanie seksualne kobiet.